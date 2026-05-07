Бойкот, зміни в голосуванні й не тільки: все, що треба знати про ювілейне Євробачення-2026

Залишилися лічені дні до початку одного з найобговорюваніших пісенних конкурсів – Євробачення-2026. Цього року конкурс є ювілейним – він є 70-й за рахунком. Представники країн вже мають досвід своїх перших репетицій та активно готуються до виходу на велику сцену у Відні.

У 2026 році в Євробаченні візьме участь найнижча кількість країн з 2003 року. Деякі учасники вирішили бойкотувати конкурс через те, що до нього допустили Ізраїль. Що ще варто знати про ювілейний пісенний конкурс – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Де відбувається Євробачення-2026?

Право проводити конкурс після перемоги минулого року здобула Австрія. Кілька міст висловили бажання проводити конкурс, але містом-господарем все-таки став Відень. Уже втретє Євробачення проходитиме саме в австрійській столиці.

Конкурс проходитиме у найбільшому концертно-спортивному комплексі Австрії – Вінер Штадгалле (Wiener Stadthalle). Над сценою працював німецький сценограф та креативний продюсер Флоріан Вайдер, який неодноразово співпрацював з Євробаченням.



Сцена Євробачення / Фото з інстаграму Євробачення

Концепція базується на віденський сецесії (це австрійський різновид стилю, де відмовляються від традиційних форм) У центрі сцени буде світлодіодна поверхня у формі вигнутого листка, що стане головним елементом постановки.

Серед інших елементів – масивна дугоподібна конструкція та багаторівнева архітектура, що створить відчуття глибини та масштабу. Ще один ключовий символ – золотиста структурна рамка.

Коли відбудеться найбільше пісенне змагання?

Євробачення традиційно проходить у три етапи.

12 травня – перший півфінал.

14 травня – другий півфінал, у якому виступатиме представниця України.

16 травня – грандіозний фінал, де ми дізнаємося ім'я переможця.

Нагадаємо, що до фіналу автоматично потраплять країни "великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також країна-господарка конкурсу, Австрія. До складу "великої п'ятірки" також входить Іспанія, але вона цього року не бере участі.

Ведучими конкурсу будуть австрійські артисти Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі.

Як голосувати на Євробаченні-2026?

Цього року у системі голосування стануться певні зміни. Результати півфіналів залежатимуть від голосів журі та глядачів, як це було з 2010 до 2022 рік. Однак національні журі мають збільшитися – до їхнього складу має увійти 7 членів. При цьому, двоє з них мають бути віком від 18 до 25 років.

Правила змінили через суперечки щодо високого результату Ізраїлю в 2025 році. У фіналі, як і зазвичай, використовуватимуть ту саму комбіновану систему. Також враховують голосування "Rest of the World" – єврофанів з інших країн, які також можуть проголосувати за своїх фаворитів.

Глядачі можуть голосувати через мобільний додаток Eurovision Song Contest, надсилати смс-повідомлення з порядковим номером улюбленця або віддавати голос на сайті.

Хто бере участь у Євробаченні та які країни бойкотують конкурс?

У ювілейному Євробаченні візьме участь 35 країн. Кількість учасників є помітно нижча, ніж у попередні роки. Деякі країни відмовилися від участі через фінансові причини (Словаччина, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина).

Обговорення через участь Ізраїлю продовжують тривати. У грудні в Женеві Європейська мовна спілка офіційно підтвердила, що країна знову може брати участь у конкурсі. Після цієї заяви низка учасників відмовилися брати участь у Євробаченні. Мова йде про Ірландію, Іспанію, Нідерланди, Словенію та Ісландію.



Порядок виступу учасників / Фото з сайту Євробачення

Хто представить Україну на Євробаченні-2026?

Фінал Національного відбору на Євробачення відбувся 7 лютого. Участь взяло 10 українських музикантів, виконавців та колективів. Право представити Україну на пісенному конкурсі здобула LELÉKA з піснею Ridnym, яка отримала найбільшу кількість балів як від глядачів, так і від суддів.

Її композиція поєднує сучасне звучання з етнічними мотивами. Головна родзинка – це довга нота, яку LELÉKA тримає близько 30 секунд.

До слова, LELÉKA вже виступила на сцені Євробачення з першою репетицією. Відомо, що разом з нею вийде бандурист Ярослав Джусь – це вперше Україна представить цей музичний інструмент світові.

Образ для LELÉKA створила дизайнерка Лілія Літковська. Він складається з плетеного корсета та сукні з витягнутими й текучими елементами, що підкреслюють образ птаха.

Кому наразі прогнозують перемогу?

Букмекери вважають, що найбільше шансів на перемогу цього року у Фінляндії (34%). Країну представлятиме Linda Lampenius & Pete Parkkonen. До слова, їм дозволили порушити правило конкурсу. Зокрема, Лінда Лампеніус зіграє на скрипці наживо.

Живі інструменти перестали використовувати на Євробаченні з 1999 року, щоб не ризикувати телетрансляцією. Наживо на сцені конкурсу залишався тільки вокал.

На другому місці може опинитися представник Греції – Akylas з піснею Ferto. Третю сходинку наразі займає Данія. Представниця України наразі посідає 11 місце за прогнозами букмекерів.



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту

Але прогнози все ще можна назвати умовними. Все може кардинально змінитися після півфіналів, адже велику роль грають постановка, вокал наживо, реакція аудиторії та оцінка суддів.

Цікаві деталі, про які ви могли не знати

Євробачення – це не лише музичне шоу, а масштабний телевізійний проєкт, який щороку дивляться сотні мільйонів глядачів у всьому світі.

Окрім конкурсу, у місті-господарі відбуватимуться й інші заходи: культурні програми, неофіційні концерти та різні фан-зони. Так Євробачення стає не просто змаганням, а справжнім музичним фестивалем.

Також цікаво, що кожен виступ триває не більше трьох хвилин – це суворе правило, що діє з моменту заснування Євробачення.