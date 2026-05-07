7 травня, 22:02
Бойкот, зміни в голосуванні й не тільки: все, що треба знати про ювілейне Євробачення-2026

Марія Касій
Основні тези
  • Євробачення-2026 відбудеться у Відні, де візьмуть участь 35 країн, що є найнижчою кількістю з 2003 року.
  • Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym, а букмекери прогнозують перемогу Фінляндії з Linda Lampenius & Pete Parkkonen.
Залишилися лічені дні до початку одного з найобговорюваніших пісенних конкурсів – Євробачення-2026. Цього року конкурс є ювілейним – він є 70-й за рахунком. Представники країн вже мають досвід своїх перших репетицій та активно готуються до виходу на велику сцену у Відні.

У 2026 році в Євробаченні візьме участь найнижча кількість країн з 2003 року. Деякі учасники вирішили бойкотувати конкурс через те, що до нього допустили Ізраїль. Що ще варто знати про ювілейний пісенний конкурс – читайте далі у матеріалі 24 Каналу

Право проводити конкурс після перемоги минулого року здобула Австрія. Кілька міст висловили бажання проводити конкурс, але містом-господарем все-таки став Відень. Уже втретє Євробачення проходитиме саме в австрійській столиці. 

Конкурс проходитиме у найбільшому концертно-спортивному комплексі Австрії – Вінер Штадгалле (Wiener Stadthalle). Над сценою працював німецький сценограф та креативний продюсер Флоріан Вайдер, який неодноразово співпрацював з Євробаченням. 


Сцена Євробачення / Фото з інстаграму Євробачення

Концепція базується на віденський сецесії (це австрійський різновид стилю, де відмовляються від традиційних форм) У центрі сцени буде світлодіодна поверхня у формі вигнутого листка, що стане головним елементом постановки. 

Серед інших елементів – масивна дугоподібна конструкція та багаторівнева архітектура, що створить відчуття глибини та масштабу. Ще один ключовий символ – золотиста структурна рамка.

Євробачення традиційно проходить у три етапи. 

  • 12 травня – перший півфінал.
  • 14 травня – другий півфінал, у якому виступатиме представниця України.
  • 16 травня – грандіозний фінал, де ми дізнаємося ім'я переможця. 

Нагадаємо, що до фіналу автоматично потраплять країни "великої п'ятірки": Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, а також країна-господарка конкурсу, Австрія. До складу "великої п'ятірки" також входить Іспанія, але вона цього року не бере участі. 

Ведучими конкурсу будуть австрійські артисти Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі. 

Цього року у системі голосування стануться певні зміни. Результати півфіналів залежатимуть від голосів журі та глядачів, як це було з 2010 до 2022 рік. Однак національні журі мають збільшитися – до їхнього складу має увійти 7 членів. При цьому, двоє з них мають бути віком від 18 до 25 років. 

Правила змінили через суперечки щодо високого результату Ізраїлю в 2025 році. У фіналі, як і зазвичай, використовуватимуть ту саму комбіновану систему. Також враховують голосування "Rest of the World" –  єврофанів з інших країн, які також можуть проголосувати за своїх фаворитів. 

Глядачі можуть голосувати через мобільний додаток Eurovision Song Contest, надсилати смс-повідомлення з порядковим номером улюбленця або віддавати голос на сайті. 

У ювілейному Євробаченні візьме участь 35 країн. Кількість учасників є помітно нижча, ніж у попередні роки. Деякі країни відмовилися від участі через фінансові причини (Словаччина, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина). 

Обговорення через участь Ізраїлю продовжують тривати. У грудні в Женеві Європейська мовна спілка офіційно підтвердила, що країна знову може брати участь у конкурсі. Після цієї заяви низка учасників відмовилися брати участь у Євробаченні. Мова йде про Ірландію, Іспанію, Нідерланди, Словенію та Ісландію. 


Порядок виступу учасників / Фото з сайту Євробачення

Фінал Національного відбору на Євробачення відбувся 7 лютого. Участь взяло 10 українських музикантів, виконавців та колективів. Право представити Україну на пісенному конкурсі здобула LELÉKA з піснею Ridnym, яка отримала найбільшу кількість балів як від глядачів, так і від суддів. 

Її композиція поєднує сучасне звучання з етнічними мотивами. Головна родзинка – це довга нота, яку LELÉKA тримає близько 30 секунд. 

До слова, LELÉKA вже виступила на сцені Євробачення з першою репетицією. Відомо, що разом з нею вийде бандурист Ярослав Джусь – це вперше Україна представить цей музичний інструмент світові. 

Образ для LELÉKA створила дизайнерка Лілія Літковська. Він складається з плетеного корсета та сукні з витягнутими й текучими елементами, що підкреслюють образ птаха. 

Букмекери вважають, що найбільше шансів на перемогу цього року у Фінляндії (34%). Країну представлятиме Linda Lampenius & Pete Parkkonen. До слова, їм дозволили порушити правило конкурсу. Зокрема, Лінда Лампеніус зіграє на скрипці наживо. 

Живі інструменти перестали використовувати на Євробаченні з 1999 року, щоб не ризикувати телетрансляцією. Наживо на сцені конкурсу залишався тільки вокал. 

На другому місці може опинитися представник Греції – Akylas з піснею Ferto. Третю сходинку наразі займає Данія. Представниця України наразі посідає 11 місце за прогнозами букмекерів. 


Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту

Але прогнози все ще можна назвати умовними. Все може кардинально змінитися після півфіналів, адже велику роль грають постановка, вокал наживо, реакція аудиторії та оцінка суддів. 

Євробачення – це не лише музичне шоу, а масштабний телевізійний проєкт, який щороку дивляться сотні мільйонів глядачів у всьому світі. 

Окрім конкурсу, у місті-господарі відбуватимуться й інші заходи: культурні програми, неофіційні концерти та різні фан-зони. Так Євробачення стає не просто змаганням, а справжнім музичним фестивалем. 

Також цікаво, що кожен виступ триває не більше трьох хвилин – це суворе правило, що діє з моменту заснування Євробачення.

