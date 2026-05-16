Show24 Музика Фінал Євробачення-2026 уже зовсім скоро: де й коли дивитися прямий ефір
16 травня, 14:20
3

Фінал Євробачення-2026 уже зовсім скоро: де й коли дивитися прямий ефір

Марія Примич
Основні тези
  • Фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня у Відні, початок о 22:00 за київським часом.
  • Трансляція буде доступна на платформах Суспільного, а також на ютуб-каналі Євробачення Україна з коментаторами Тімуром Мірошниченком та alyona alyona.
Слухати новину 00:47 хв

16 травня у Відні відбудеться довгоочікуваний гранд-фінал Євробачення-2026. За перемогу боротимуться 25 фіналістів, зокрема LELÉKA, а також представники Великої п'ятірки та країна-переможниця – Австрії.

Уже цієї ночі ми дізнаємося, хто наступним отримає кришталевий мікрофон. Де й коли дивитися прямий етер, дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

Читайте також Де зараз Олег Псюк з Kalush Orchestra, які перемогли на Євробаченні під час війни

Де дивитися фінал Євробачення-2026?

Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу коментуватиме Тімур Мірошниченко та alyona alyona, його можна буде дивитися й слухати на платформах Суспільного:

На ютуб-каналі Євробачення Україна буде доступна трансляція лише з коментаторської, пише Суспільне. На телебаченні та діджиталі пісенний конкурс перекладатимуть жестовою мовою.

Нагадаємо, що перший півфінал пройшов 12 травня, а другий, де виступала представниця України, 14 травня. Разом з Мірошниченком шоу коментували Василь Байдак і Світлана Тарабарова.

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.

Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Фіналісти Євробачення-2026: список

  • Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  • Німеччина: Сара Енгельс – Fire
  • Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
  • Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
  • Албанія: Alis – Nân
  • Греція: Акілас – Ferto
  • Україна: LELÉKA – Ridnym
  • Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
  • Сербія: Lavina – Kraj mene
  • Мальта: Ейдан – Bella
  • Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
  • Болгарія: Dara – Bangaranga
  • Хорватія: Lelek – Andromeda
  • Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  • Франція: Monroe – Regarde!
  • Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  • Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
  • Польща: Alicja – Pray
  • Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  • Швеція: Felicia – My System
  • Кіпр: Antigoni – Jalla
  • Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
  • Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
  • Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Австрія: Cosmó – Tanzschein

Пов'язані теми:

LELÉKA Євробачення Музика
Новини культури