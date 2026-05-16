Фінал Євробачення-2026 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Відня

Прямо зараз у Відні стартував гранд-фінал ювілейного Євробачення-2026, де за перемогу змагатимуться представники 25 країн. Хтось з них сьогодні, 16 травня, забере кришталевий мікрофон.

Зокрема, це може бути українська співачка LELÉKA, яка вийде на сцену з бандуристом Ярославом Джусем під номером 7. Де дивитися пряму трансляцію пісенного конкурсу – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення-2026

Фінал Євробачення-2026 у Відні розпочався о 22:00 за київським часом. Незмінним коментатором пісенного конкурсу є Тімур Мірошниченко. Його співкоментаторкою у гранд-фіналі цього року стала представниця України на Євробаченні-2024 – alyona alyona.

Онлайн-трансляція Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Порядок виступів учасників Євробачення-2026 у фіналі

Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Німеччина: Сара Енгельс – Fire Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Албанія: Alis – Nân Греція: Акілас – Ferto Україна: LELÉKA – Ridnym Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse Сербія: Lavina – Kraj mene Мальта: Ейдан – Bella Чехія: Даніель Жижка – Crossroads Болгарія: Dara – Bangaranga Хорватія: Lelek – Andromeda Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin Польща: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеція: Felicia – My System Кіпр: Antigoni – Jalla Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрія: Cosmó – Tanzschein

Як проголосувати за свого фаворита на Євробаченні-2026?

Перший варіант – через офіційний застосунок Eurovision Song Contest. Його можна завантажити на Android, iOS або Windows. Після завантаження потрібно зайти в розділ голосування (Vote), обрати свого фаворита зі списку та підтвердити свій вибір.

Другий спосіб – голосування через телефон або SMS. Під час прямого ефіру на екрані з'являються номери учасників. Достатньо відправити SMS із кодом того виконавця, за якого хочете проголосувати.

Також можна проголосувати онлайн на офіційному сайті – www.esc.vote.