Show24 Українські зірки LELÉKA зашифрувала важливий символ у номері: що означають слова на сорочці бандуриста
11 травня, 13:57
2

LELÉKA зашифрувала важливий символ у номері: що означають слова на сорочці бандуриста

Марія Касій
Основні тези
  • LELÉKA, українська представниця на Євробаченні, показала, що на сорочці бандуриста Ярослава Джуся вишиті слова з "Молитви українського націоналіста".
  • "Молитва українського націоналіста" – патріотичний текст, створений Осипом Мащаком у 1936 році.

Представниця України на Євробаченні продовжує активно готуватися до виступу на найбільшому пісенному конкурсі. Співачка поступово розкриває деталі та символіку свого номера.

LELÉKA днями виступила з другою репетицією на сцені Євробачення. Вона поділилась фото на своїй сторінці в телеграм-каналі

До слова У костюмі українського бренду під трек ONUKA: LELÉKA ефектно з'явилася на відкритті Євробачення 

Представниця України показала в деталях свій образ та показала нове фото бандуриста Ярослава Джуся, який також вийде на сцену разом з LELÉKA. 

Костюм музиканта створений дизайнеркою Лілією Літковською (LITKOVSKA) та натхненний козацькою епохою. Основа костюма складається з тканого полотна та запаски, вишитої бісером. Та на новому фото Ярослава Джуся також видно, що на його сорочці вишиті літери. 

Як виявилося, там слова з "Молитви українського націоналіста". Можливо, це ще один важливий символ, який LELÉKA вирішила додати у свій сценічний номер. 


Ярослав Джусь / Фото з телеграму LELÉKA

Що таке "Молитва українського націоналіста"? 

Молитва українського націоналіста – це патріотичний текст-молитва, яку склав Осип Мащак у травні 1936 року у Бригідках (в'язниці) під час Львівського процесу, що відбувався над членами ОУН. У молитві звертаються не до Бога, а до України. 

Текст частково змінювався та доповнювався упродовж наступних років та після загибелі визначних членів ОУН – УПА. 

З 2014 року цей текст став кредо "Азову". На цій Молитві під час російсько-української війни його бійці та воїни деяких інших підрозділів присягають на вірність країні. Також "Молитвою" "азовці" прощаються з загиблими побратимами, пише Читомо.

Пов'язані теми:

Євробачення Музика
LELÉKA