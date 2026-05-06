Представниця України на Євробаченні-2026 провела першу репетицію у Відні: яким буде номер LELÉKA

LELÉKA вже у Відні й готується представляти Україну на Євробаченні-2026. У співачки відбулась перша репетиція.

Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу в інстаграмі.

Дивіться також Аутсайдери та фаворити: які країни жодного разу не вигравали Євробачення

LELÉKA провела першу репетицію на сцені Wiener Stadthalle. Вона тричі виконала конкурсну пісню Ridnym. Організатори Євробачення повідомили на офіційній сторінці в Reddit, що співачка представила оновлену постановку.

Виступ починається з того, що LELÉKA йде білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який акомпанує їй на бандурі. Для співачки цей інструмент символізує відчуття дому.

Після першого приспіву сцена занурюється у темряву, а вся увага перемикається на LELÉKA. Згодом стається особливий момент – артистка виконує кульмінаційну ноту.

Як розповіли організатори, представниця України одягнена у білу сукню поверх білих штанів, з тонкими смужками тканини, нашарованими й прикріпленими таким чином, щоб добре реагувати на рухи співачки.

Привіт усім. Я почуваюся дуже емоційно. Ми закінчили першу репетицію і я почуваюся щасливою. У мене багато почуттів та емоцій. Будь ласка, голосуйте за мене, якщо вам подобається моя пісня,

– звернулась LELÉKA до фанів Євробачення.

Нагадаємо, що режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик. До роботи також долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха.

Співачка виступить у другому півфінали, який відбудеться 14 травня, під номером 12. Після першої репетиції букмекери пророкують Україні 11 місце, але все ще може змінитися.

Що відомо про Євробачення-2026?