Під конкурсну пісню Ridnym: LELÉKA офіційно вирушила на Євробачення у Відень

Співачка LELÉKA разом з командою показалася на Центральному вокзалі Києва. Звідти вирушив рейс у Відень, де цього року відбудеться Євробачення.

У неділю, 3 травня, LELÉKA офіційно відправилась на Євробачення. Про це повідомили на сторінці Євробачення Україна.

Українська делегація зібралась на Центральному вокзалі Києва. Перед від'їздом LELÉKA заспівала конкурсну пісню Ridnym, з якою представлятиме Україну.

Також поряд зі співачкою – ведучі Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва.

Чим дивуватиме LELÉKA?

Зранку 3 травня LELÉKA також вперше розповіла про важливу деталь свого номера на Євробаченні. На сцену вийде талановитий бандурист Ярослав Джусь.

Радію, що саме наша команда цьогоріч причетна до моменту, коли українську "арфу" побачить весь світ, – поділилась артистка на своїй сторінці.

Що відомо про участь України на Євробаченні-2026?

Цьогоріч у Національному відборі перемогла співачка LELÉKA, тож саме вона представлятиме нашу країну. Артистка виступатиме у другому півфіналі Євробачення, що відбудеться 14 травня.

Режисер Ілля Дуцик займається постановкою номера для LELÉKA на Євробачення. Над роботою над номером також працює хореографка Галина Пеха.

Наразі Україні прогнозують приблизно 10 місце на Євробаченні, однак ці прогнози можуть суттєво змінитися після перших репетицій та виступів конкурсантів наживо.