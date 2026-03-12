Усі країни-учасниці Євробачення-2026 представили свої треки: хто серед фаворитів букмекерів

За перемогу на 70-му пісенному конкурсі Євробачення боротимуться 35 країн-учасниць, серед яких Україна. Вже всі артисти представили треки, з якими представлятимуть свою країну у Відні.

Букмекери вкотре оновили свої прогнози, які оприлюднили на сайті eurovisionworld. Хто серед фаворитів та на якому місці наразі перебуває Україна – дізнавайтеся у матеріалі.

Не пропустіть LELÉKA презентувала оновлену версію пісні Ridnym, з якою виступить на Євробаченні-2026

За два місяці до старту Євробачення-2026 букмекери пророкують перемогу Фінляндії. Цьогоріч країну представлять скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен з піснею Liekinheitin.

Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн

Згідно з прогнозами, на другому місці наразі перебуває Франція, від якої на пісенний конкурс поїде Monroe з композицією Regarde, а на третьому – Данія, від якої виступить Серен Торпегор Лунд з треком Før vi går hjem.

Представниця Україна LELÉKA потрапила у першу десятку. Вона виступить на сцені з піснею Ridnym. За прогнозами букмекерів, поки що у співачки не великі шанси на перемогу – вона опинилася на дев'ятому місці.

Фаворити букмекерів на Євробаченні-2026

Фінляндія (Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin) Франція (Monroe – Regarde) Данія (Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem) Греція (Акілас – Ferto) Австралія (Дельта Гудрем – Eclipse) Ізраїль (Ноам Беттан – Michelle) Швеція (Felicia – My System) Чехія (Daniel Žižka – Crossroads) Україна (LELÉKA – Ridnym) Кіпр (Antigoni – Jalla)

Прогнози букмекерів на Євробачення-2026 / Скриншот з сайту eurovisionworld

Євробачення-2026: головне