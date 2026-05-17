Україна на Євробаченні-2026: скільки балів отримала LELÉKA у фіналі

У Відні завершився гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. Цього року Україну представляла співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

Попри різні прогнози букмекерів, артистка змогла продемонструвати високий результат завдяки гармонійному поєднанню сильного вокалу та професійної постановки від режисера Іллі Дуцика. Детальніше про те, як розподілилися голоси за Україну у гранд-фіналі – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Із захопленням та гордістю: як Джамала підтримувала LELÉKA за лаштунками Євробачення

Українська виконавиця здобула від професійного журі 54 бали. Найвищу оцінку, а саме омріяні 12 балів, нашій країні віддала Швейцарія. Також вагому підтримку LELÉKA отримала від журі Азербайджану, які оцінили виступ у 10 балів.

Бали від інших національних журі для України розподілилися наступним чином. 7 балів нам нарахували Італія, Велика Британія та Латвія, а 6 балів віддала Франція. Крім того, українська пісня отримала 3 бали від Португалії. Найменшу кількість балів, а саме 1, Україні надали журі з Польщі та Румунії.

Результати голосування журі на Євробаченні-2026 / Скриншот з відео

Водночас глядачі виявилися ще щедрішими на підтримку та віддали LELÉKA 167 балів. Саме завдяки потужному голосуванню європейської публіки Україні вдалося значно покращити свою позицію в загальному рейтингу та посісти підсумкове 9 місце.

Результати голосування глядачів на Євробаченні-2026 / Скриншот з відео

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Що важливо знати про Євробачення-2026?

Цьогорічне Євробачення стало особливим, адже конкурс святкував свій 70-річний ювілей. Музичне свято приймала столиця Австрії – Відень, а всі події розгорталися на арені Wiener Stadthalle.

Це вже втретє в історії Австрія стає господаркою конкурсу. Так, вперше це сталося у 1967 році, а вдруге – у 2015-му після тріумфу Кончіти Вурст. Право приймати ювілейне шоу країна здобула завдяки перемозі співака JJ у Базелі минулого року.

У 2026 році на сцену повернулися країни, які тривалий час не брали участі в конкурсі, зокрема Чорногорія, Румунія та Болгарія. Усього за перемогу змагалися представники 35 держав.

Загальна концепція та дизайн сцени були натхненні ідеєю єднання, що відображав незмінний девіз United by Music.

Переможцем Євробачення-2026 за результатами голосування стала Болгарія з піснею Bangaranga. Саме ця держава прийме наступний конкурс у 2027 році.