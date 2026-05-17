Несмотря на различные прогнозы букмекеров, артистка смогла продемонстрировать высокий результат благодаря гармоничному сочетанию сильного вокала и профессиональной постановки от режиссера Ильи Дуцика. Подробнее о том, как распределились голоса за Украину в гранд-финале – в материале 24 Канала.

Украинская исполнительница получила от профессионального жюри 54 балла. Самую высокую оценку, а именно желанные 12 баллов, нашей стране отдала Швейцария. Также весомую поддержку LELÉKA получила от жюри Азербайджана, которые оценили выступление в 10 баллов.

Баллы от других национальных жюри для Украины распределились следующим образом. 7 баллов нам нас насчитали Италия, Великобритания и Латвия, а 6 баллов отдала Франция. Кроме того, украинская песня получила 3 балла от Португалии. Наименьшее количество баллов, а именно 1, Украине предоставили жюри из Польши и Румынии.

Результаты голосования жюри на Евровидении-2026 / Скриншот с видео

В то же время зрители оказались еще более щедрыми на поддержку и отдали LELÉKA 167 баллов. Именно благодаря мощному голосованию европейской публики Украине удалось значительно улучшить свою позицию в общем рейтинге и занять итоговое ... место.

Что важно знать о Евровидении-2026?

Нынешнее Евровидение стало особенным, ведь конкурс праздновал свой 70-летний юбилей. Музыкальный праздник принимала столица Австрии – Вена, а все события разворачивались на арене Wiener Stadthalle.

Это уже третий раз в истории Австрия становится хозяйкой конкурса. Так, впервые это произошло в 1967 году, а второй раз - в 2015-м после триумфа Кончиты Вурст. Право принимать юбилейное шоу страна получила благодаря победе певца JJ в Базеле в прошлом году.

В 2026 году на сцену вернулись страны, которые длительное время не участвовали в конкурсе, в частности Черногория, Румыния и Болгария. Всего за победу соревновались представители 35 государств.

Общая концепция и дизайн сцены были вдохновлены идеей единения, что отражал неизменный девиз United by Music.

Победителем Евровидения-2026 по результатам голосования стала ... с песней .... Именно это государство примет следующий конкурс в 2027 году.