Попри різні прогнози букмекерів, артистка змогла продемонструвати високий результат завдяки гармонійному поєднанню сильного вокалу та професійної постановки від режисера Іллі Дуцика. Детальніше про те, як розподілилися голоси за Україну у гранд-фіналі – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Із захопленням та гордістю: як Джамала підтримувала LELÉKA за лаштунками Євробачення

Українська виконавиця здобула від професійного журі 54 бали. Найвищу оцінку, а саме омріяні 12 балів, нашій країні віддала Швейцарія. Також вагому підтримку LELÉKA отримала від журі Азербайджану, які оцінили виступ у 10 балів.

Бали від інших національних журі для України розподілилися наступним чином. 7 балів нам нарахували Італія, Велика Британія та Латвія, а 6 балів віддала Франція. Крім того, українська пісня отримала 3 бали від Португалії. Найменшу кількість балів, а саме 1, Україні надали журі з Польщі та Румунії.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Результати голосування журі на Євробаченні-2026 / Скриншот з відео

Водночас глядачі виявилися ще щедрішими на підтримку та віддали LELÉKA 167 балів. Саме завдяки потужному голосуванню європейської публіки Україні вдалося значно покращити свою позицію в загальному рейтингу та посісти підсумкове 9 місце.

Результати голосування глядачів на Євробаченні-2026 / Скриншот з відео

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Що важливо знати про Євробачення-2026?

Цьогорічне Євробачення стало особливим, адже конкурс святкував свій 70-річний ювілей. Музичне свято приймала столиця Австрії – Відень, а всі події розгорталися на арені Wiener Stadthalle.

Це вже втретє в історії Австрія стає господаркою конкурсу. Так, вперше це сталося у 1967 році, а вдруге – у 2015-му після тріумфу Кончіти Вурст. Право приймати ювілейне шоу країна здобула завдяки перемозі співака JJ у Базелі минулого року.

У 2026 році на сцену повернулися країни, які тривалий час не брали участі в конкурсі, зокрема Чорногорія, Румунія та Болгарія. Усього за перемогу змагалися представники 35 держав.

Загальна концепція та дизайн сцени були натхненні ідеєю єднання, що відображав незмінний девіз United by Music.

Переможцем Євробачення-2026 за результатами голосування стала Болгарія з піснею Bangaranga. Саме ця держава прийме наступний конкурс у 2027 році.