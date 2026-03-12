Прозвучать на сцені у Відні: усі пісні країн-учасниць Євробачення-2026

У травні у Відні пройде 70-й пісенний конкурс Євробачення, в якому за перемогу боротимуться 35 країн-учасниць, зокрема Україна. Перший та другий півфінали відбудуться 12 та 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.

До першого півфіналу Євробачення-2026 залишилось рівно два місяці. Так, уже всі країни-учасниці представили свої конкурсні пісні. Хто й з яким треком виступатиме, розповість 24 Канал. До речі Усі країни-учасниці Євробачення-2026 представили свої треки: хто серед фаворитів букмекерів Усі пісні країн-учасниць Євробачення-2026 Фінляндія Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн Франція Monroe – Regarde: дивіться відео онлайн Данія Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: дивіться відео онлайн Греція Акілас – Ferto: дивіться відео онлайн Австралія Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн Швеція Felicia – My System: дивіться відео онлайн Ізраїль Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео онлайн Чехія Daniel Žižka – Crossroads: дивіться відео онлайн Україна LELÉKA – Ridnym: дивіться відео онлайн Кіпр Antigoni – Jalla: дивіться відео онлайн Італія Сел да Вінчі – Per sempre sì: дивіться відео онлайн Велика Британія Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: дивіться відео онлайн Мальта Aidan – Bella: дивіться відео онлайн Болгарія Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн Люксембург Єва-Марія – Mother Nature: дивіться відео онлайн Вірменія Simón – Paloma Rumba: дивіться відео онлайн Швейцарія Вероніка Фусаро – Alice: дивіться відео онлайн Норвегія Jonas Lovv – Ya ya ya: дивіться відео онлайн Румунія Alexandra Căpitănescu – Choke Me: дивіться відео онлайн Грузія Bzikebi – On Replay: дивіться відео онлайн Литва Lion Ceccah – Sólo quiero más: дивіться відео онлайн Німеччина Сара Енгельс – Fire: дивіться відео онлайн Азербайджан Jiva – Just Go: дивіться відео онлайн Хорватія Lelek – Andromeda: дивіться відео онлайн Сан-Марино Senhit – Superstar: дивіться відео онлайн Молдова Satoshi – Viva, Moldova: дивіться відео онлайн Латвія Atvara – Ēnā: дивіться відео онлайн Польща Alicja – Pray: дивіться відео онлайн Сербія Lavina – Kraj mene: дивіться відео онлайн Бельгія Essyla – Dancing on the Ice: дивіться відео онлайн Австрія Cosmó – Tanzschein: дивіться відео онлайн Португалія Bandidos do Cante – Rosa: дивіться відео онлайн Албанія Alis – Nân: дивіться відео онлайн Естонія Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: дивіться відео онлайн Чорногорія Тамара Живкович – Nova zora: дивіться відео онлайн Які країни відмовились від участі та хто серед фаворитів букмекерів? Нагадаємо, що Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували Євробачення-2026 через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

Наразі букмекери пророкують перемогу Фінляндії. У першу п'ятірку також увійшли Франція, Данія, Греція та Австралія. Україна ж за їхніми прогнозами розташувалась на 9 місці.