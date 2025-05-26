Словенія може відмовитися від участі у Євробаченні: мовник звернувся до організатора конкурсу

Телебачення Словенії звернулося до Європейської мовної спілки через "занепокоєння щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах EBU", зокрема в Євробаченні. Директорка також закликала до відкритого обговорення щодо прозорості цьогорічного голосування та політики співпраці.

Словенський мовник звернувся до EBU після того, як бельгійський та іспанський мовники закликали до прозорості голосування на Євробаченні, передає Show 24 з посиланням на сайт RTV Slovenija.

Не пропустіть Австрійський мовний прокоментував скандальну заяву JJ про Ізраїль на Євробаченні

Як директорка Телебачення Словенії, я знову звертаюсь до вас із серйозною і зростаючою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейської мовної спілки (EBU), особливо в пісенному конкурсі Євробачення,

– написала Ксенія Хорват у листі.

Вона додала, що вже зверталася з цим питанням минулого року, коли висловлювала численні занепокоєння, які, на думку жінки, лише посилились. За словами Хорват, відповідь "не містила переконливих чи конкретних пояснень".

За цей час гуманітарна ситуація в Газі та на окупованих палестинських територіях погіршилася, а стурбованість громадськості – як у Словенії, так і по всій Європі – значно зросла,

– додала вона.

Ксенія Хорват зазначила, що "багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили серйозні сумніви щодо правдивості та прозорості голосування, особливо в політичному контексті, що оточує конкурс".

Вона наголосила, що якщо Європейська мовна спілка не вживе конкретних кроків та не розв'яже ці проблеми, то Словенія розгляне питання щодо подальшої участі в Євробаченні.

Хто ще виступив проти участі Ізраїлю в Євробаченні

Зазначимо, раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення, адже у 2022 році Росію виключили з пісенного конкурсу.

Про те ж саме заявив представник Хорватії на Євробаченні-2025 Марко Бошняк. До того ж співак висловився проти участі країн-учасниць війни, незалежно від того, на якому вони боці: агресора чи жертви.

Переможець Євробачення-2025 JJ сказав, щоб хотів би, аби наступного року пісенний конкурс відбувся без Ізраїлю. Австрійський співак також засумнівався у прозорості цьогорічного глядацького голосування.

Нагадаємо, що представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель зайняла друге місце. Співачка набрала всього 60 балів від журі та аж 297 балів від глядачів. Вона виступала з піснею New Day Will Rise.