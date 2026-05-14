Після скандалу з Ізраїлем: директор Євробачення зробив важливу заяву щодо голосування

Директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін заявив, що організатори "дуже уважно" стежать за голосуванням після того, як минулого року було припущення, що Ізраїль міг вплинути на результати.

Деякі телекомпанії стверджували, що публікації у соціальних мережах на акаунтах ізраїльського уряду, які закликали людей голосувати кілька разів, могли вплинути на результати, пише BBC.

Мартін Грін погоджується з тим, що "деякі рекламні кампанії з боку мовників були дещо непропорційними". Ця ситуація призвела до перегляду процедури голосування цього року. Директор Євробачення додав, що кожен, хто порушить правила, буде "підданий більш ретельній перевірці".

Європейська мовна спілка (EBU), яка організовує пісенний конкурс, уже винесла офіційне попередження ізраїльському мовнику Kan через відео, в яких цьогорічний представник Ізраїлю Ноам Беттан закликав глядачів голосувати за нього "10 разів".

У заяві йдеться, що ці публікації суперечать "духу конкурсу", їх доручили видалити. Водночас на запитання, чи може учасник бути дискваліфікований за подальші порушення, Грін відповів: "До цього ще далеко".

Нагадаємо, що Ізраїль увійшов до 10 країн, які пройшли у гранд-фінал Євробачення-2026. Ноам Беттан виступав у першому півфіналі, що відбувся 12 травня. Як пише The Jerusalem Post, глядачі скандували фразу: "Зупиніть геноцид". Результати голосування у півфіналі оприлюднять лише після завершення конкурсу.

Зазначимо, що 5 країн бойкотували Євробачення-2026 через те, що EBU допустила до участі Ізраїль – це Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Словенія та Ісландія.

Що сталося минулого року?

Торік Ізраїль посів перше місце за результатами глядацького голосування, попри те, що отримав лише 60 балів від національного журі, що викликало питання.

Ізраїльська співачка Юваль Рафаель отримала 83% своїх балів від публіки, тоді як переможець JJ з Австрії – лише 41%.

ЗМІ повідомляли, що рекламне агентство ізраїльського уряду оплатило онлайн-рекламу та закликало користувачів соціальних мереж підтримати Ізраїль, показуючи їм, як проголосувати до 20 разів.

Європейський мовний союз (EBU) не виявив доказів порушень, але згодом схвалив нові правила, які включають зменшення ліміту голосів до 10 та заборону "непропорційних рекламних кампаній", що проводяться третіми сторонами, зокрема урядами. Також організатори зобов'язали людей, які голосують онлайн, надавати дані кредитних карток, щоб переконатися, що голоси справді надходять з країни, в якій вони подані.

До того ж у півфінали повернулося голосування журі. Його скасували після того, як з'ясувалося, що шість членів журі обмінялися голосами на Євробаченні-2022, що проходило в Турині.