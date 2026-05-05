Аутсайдери та фаворити: які країни жодного разу не вигравали Євробачення

Цьогоріч пісенний конкурс Євробачення святкує 70 років. Відень готується приймати шоу, перший півфінал якого відбудеться вже рівно через тиждень, 12 травня. Проте українці в очікуванні другого півфіналу, 14 травня, адже саме тоді виступить LELÉKA з піснею Ridnym. Учора співачка прибула до столиці Австрії.

Поки всі в очікуванні Євробачення-2026, 24 Канал пропонує згадати, які країни були за крок до перемоги, але жодного разу не посідали перше місце, а які стабільно серед аутсайдерів.

За крок до перемоги, але без кришталевого мікрофона

Мальта

Мальта дебютувала на Євробаченні у 1971 році – на конкурс поїхав Джо Грек з піснею Marija l-Maltija. Країна двічі була на крок до перемоги, проте вже доволі давно.

У 2002 друге місце посіла Іра Лоско (7th Wonder), а у 2005 – К'яра Сіракуса (Angel). Цьогоріч букмекери прогнозують Мальті 11 місце – її представлятиме Ейдан з композицією Bella.

Кіпр

Кіпр бере участь у пісенному конкурсі з 1981 року. Найкращий результат країна здобула у 2018 році, коли Елені Фурейра стала срібною призеркою – її пісня Fuego є справжнім хітом.

Кіпр тричі пропускав Євробачення: у 1988, 2001 та 2014. Цьогоріч за перемогу боротиметься запальна Антігоні Бакстон з піснею Jalla, проте наразі співачка не є фавориткою букмекерів.

Хорватія

Хорватія виступає на Євробаченні з 1993 року, пропустивши його у 2014 та 2015 роках. Країна 20 разів проходила до фіналу, проте ще жодного разу не посідала перше місце.

Представник країни у 2024 році став справжньою сенсацією. Букмекери навіть прогнозували Baby Lasagna перемогу, але він поступився артистам зі Швейцарії Nemo.

Цьогоріч від Хорватії на Євробачення поїде гурт Lelek з піснею Andromeda. Проте, схоже, кришталевий мікрофон колектив не здобуде, адже йому пророкують 16 місце.

Болгарія

Дебют Болгарії стався у 2005 році. Першим представником був джазовий гурт Kaffe з композицією Lorraine, але музиканти не пройшли до фіналу. У 2017 році від країни поїхав Крістіан Костов. Його трек Beautiful Mess став одним із фаворитів публіки. Виконавець приніс Болгарії найкращий результат – 2 місце.

У 2026 році на конкурс поїде болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga. За тиждень до старту Євробачення букмекери пророкують їй лише 14 місце.

Країни, які стабільно показують низькі результати

Сан-Марино

Дебютувавши у 2008 році, Сан-Марино лише тричі проходило до гранд-фіналу: у 2014, 2019 та 2021 роках, проте країна так і не змогла потрапити до десятки найкращих.

Найкращий результат Сан-Марино приніс турецький співак Серхат. У 2019 році він посів 19 місце. Цьогоріч країна відправила італійську співачку Сеніт, яку букмекери віднесли до аутсайдерів.

Чорногорія

Чорногорія лише двічі проходила до фіналу: у 2014 та 2015 роках. Дебютувала країна на Євробаченні також невдало: у 2007 році Стефан Фаді посів 22 місце у півфіналі.

У 2015 році Чорногорію у Відні представляв співак Knez, посівши 13 сходинку. Поки що його результат є найкращим для країни. Уже через тиждень від країни на сцені виступить Тамара Живкович.

Словаччина

Словаччина брала участь у пісенному конкурсі лише сім разів й тричі проходила до фіналу. З 2013 року країна не відправляє представників на Євробачення.

У 1996 році на сцені виступив словацький співак Марсель Палондер з композицією Kým nás máš. Він посів 18 місце, а його результат досі не перевершив жоден представник Словаччини.

Зазначимо, що Україна – одна із найуспішніших країн в історії Євробачення. Вона дебютувала на конкурсі у 2003 році й відтоді здобувала три перемоги: у 2004, 2016 та 2022 роках.

Цьогорічній представниці – LELÉKA букмекери наразі прогнозують 10 місце. Деталі свого номера артистка не розкриває, але відомо, що режисером-постановником став Ілля Дуцик.