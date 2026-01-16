На честь 70-річчя конкурсу: Євробачення вперше в історії вирушить у тур

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що цього літа Євробачення вперше відправиться в тур на честь 70-ї річниці заснування. Участь у ньому візьмуть культові виконавці пісенного конкурсу та артисти, що виступатимуть у 2026 році, а також спеціальні гості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт EBU. Концерти пройдуть у 10 великих європейських містах улітку.

Європейський тур розпочнеться у червні й триватиме до липня. Європейська мовна спілка підтвердить склад артистів 2026 року, які приєднаються до концертів, після гранд-фіналу 70-го пісенного конкурсу. Імена інших виконавців будуть оголошені найближчими тижнями – вони можуть відрізнятися у кожному місті.

Святкуючи 70 років пісенного конкурсу Євробачення, ми хотіли зробити щось справді унікальне та особливе – і Eurovision Song Contest Live Tour саме для цього. Цей історичний перший тур відображає еволюцію конкурсу – від ікони трансляції до захопливого живого досвіду – у форматі, який відзначає наше фантастичне минуле, водночас дивлячись у майбутнє,

– сказав директор Євробачення Мартін Грін.

Тур пісенного конкурсу розпочнеться через місяць після гранд-фіналу Євробачення-2026:

15 червня – Лондон, Велика Британія

17 червня – Гамбург, Німеччина

19 червня – Мілан, Італія

20 червня – Цюрих, Швейцарія

22 червня – Антверпен, Бельгія

23 червня – Кельн, Німеччина

25 червня – Копенгаген, Данія

27 червня – Амстердам, Нідерланди

29 червня – Париж, Франція

2 липня – Стокгольм, Швеція

Що відомо про Євробачення-2026?