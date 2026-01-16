На честь 70-річчя конкурсу: Євробачення вперше в історії вирушить у тур
- Євробачення вперше вирушить в європейський тур на честь 70-ї річниці, що охопить 10 великих міст.
- У турі візьмуть участь культові виконавці та артисти 2026 року, а також спеціальні гості.
Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що цього літа Євробачення вперше відправиться в тур на честь 70-ї річниці заснування. Участь у ньому візьмуть культові виконавці пісенного конкурсу та артисти, що виступатимуть у 2026 році, а також спеціальні гості.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт EBU. Концерти пройдуть у 10 великих європейських містах улітку.
Європейський тур розпочнеться у червні й триватиме до липня. Європейська мовна спілка підтвердить склад артистів 2026 року, які приєднаються до концертів, після гранд-фіналу 70-го пісенного конкурсу. Імена інших виконавців будуть оголошені найближчими тижнями – вони можуть відрізнятися у кожному місті.
Важливо! Повний склад артистів можна буде подивитися за посиланням.
Святкуючи 70 років пісенного конкурсу Євробачення, ми хотіли зробити щось справді унікальне та особливе – і Eurovision Song Contest Live Tour саме для цього. Цей історичний перший тур відображає еволюцію конкурсу – від ікони трансляції до захопливого живого досвіду – у форматі, який відзначає наше фантастичне минуле, водночас дивлячись у майбутнє,
– сказав директор Євробачення Мартін Грін.
Тур пісенного конкурсу розпочнеться через місяць після гранд-фіналу Євробачення-2026:
- 15 червня – Лондон, Велика Британія
- 17 червня – Гамбург, Німеччина
- 19 червня – Мілан, Італія
- 20 червня – Цюрих, Швейцарія
- 22 червня – Антверпен, Бельгія
- 23 червня – Кельн, Німеччина
- 25 червня – Копенгаген, Данія
- 27 червня – Амстердам, Нідерланди
- 29 червня – Париж, Франція
- 2 липня – Стокгольм, Швеція
Що відомо про Євробачення-2026?
Нагадаємо, що Євробачення-2026 пройде у Відні після перемоги представника Австрії JJ з піснею Wasted Love. Торік за результатами голосування журі та глядачів він отримав 436 балів.
Півфіналі заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня. Пісенний конкурс прийматиме арена Wiener Stadthalle.
12 січня відбулось жеребкування, яке визначило, що Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу. Фінал Національного відбору на Євробачення, на якому ми оберемо представника, пройде 7 лютого.
Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія відмовились від участі у Євробаченні-2026, адже Європейська мовна спілка (EBU) допустила до конкурсу Ізраїль.