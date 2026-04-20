До дружини Анатолія Анатоліча чіплялися невідомі у центрі Києва: поліція ніяк не відреагувала

Дружина Анатолія Анатоліча, піарниця Юла (Юлія Бойко), розповіла, що вчора пізно ввечері агресивні чоловіки чіплялися до неї та ще кількох людей. Жінка заявила, що поліція ніяк не відреагувала на конфлікт.

Подробицями інциденту Юла поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. До допису вона прикріпила відео, на якому видно, що невідомі агресивно поводилися з піарницею та її друзями.

Учора, 19 квітня, близько 23:30 Юла разом з друзями чекала таксі на Майдані Незалежності у Києві. У той момент до компанії підійшли двоє чоловіків і "почали агресивно чіплятися, погрожувати й провокувати конфлікт".

За словами Юли, компанія двічі відходила від чоловіків, проте вони продовжували їх переслідувати. Піарниця розповіла, що поряд були поліцейські, які не реагували на ситуацію.

Моя подружка побігла до поліції особисто попросити захистити (стояло близько 10 працівників біля "Білого Наливу" на Хрещатику). Пояснили, що нам погрожують і ми потребуємо допомоги. У відповідь почули російською: "Идите к подружке, мы слишком заняты, чтобы вам помогать",

– додала вона.

Юла наголосила, що вони з друзями не отримали жодної допомоги. Поліцейські навіть не перевірили документи у чоловіків, чи є у них зброя, чи мають на меті влаштувати бійку. Згодом до компанії підійшов ще один чоловік.

На фоні того, що поліцейський втік від голосіївського стрільця, залишивши дитину під загрозою, у нас сталася така ситуація: поліція навіть не відреагувала на агресію трьох чоловіків до чотирьох дівчат і студента, навіть не підійшла,

– обурилася Юла.

Піарниця зазначила, що вони з друзями почали знімати агресивних чоловіків на телефон, щоб хоч якось себе захистити, і голосно говорити, щоб поліцейські почули конфлікт.

У коментарях під дописом байдужістю поліцейських обурився й Анатолій Анатоліч:

Те, як поводяться поліцейські, це ганьба для структури. Коли на Хрещатику до представників поліції звертаються по допомогу, поліцейський російською каже: "Иди к своим подружкам". Це жахливо бачити, у що ви перетворилися. Який образ про себе ви формуєте в країні,

– написав шоумен.

Анатолій Анатоліч обурився поведінкою поліцейських / Скриншот з інстаграму

