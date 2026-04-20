Відповідний допис Насіров опублікував на своїй сторінці у Threads.

Раміл Насіров зазначив, що більшість колег можуть ненавидіти "Курган & Agregat" за те, що вони говорять правду, яка тим не вигідна, проте мовчати колектив не буде.

Чому артистам-чоловікам дозволяє совість їздити в закордонні тури й заробляти гроші на своє ох**нне життя? Чому такі ж чоловіки як і ви зі зброєю в руках захищають вас, ваших рідних, ваші домівки, поки ви дивитесь і світ збагачується? Так, щось вони й привозять з цих турів, але це не кошти з концертів, це просто донати людей з аукціонів, а не ваш вклад,

– наголосив Раміл.

Водночас співак додав, що колегам не заборонено заробляти гроші з концертів в Україні.

Але вам дозволяють перетнути кордон, коли іншим чоловікам призовного віку цього не можна. То тут уже питання про справедливість. Ви або приносьте користь країні та війську в такий складний час, або живіть в рівних умовах зі всіма,

– зазначив він.

Насіров попросив вибачення за те, що "розганяє зраду", але підкреслив, що втомився бачити афіші концертів артистів у різних країнах світу, де не згадується про допомогу армії.

До речі, гурт "Курган & Agregat" анонсував благодійний концерт у Києві, який відбудеться 7 червня 2026 року в МЦКМ. Увесь прибуток піде на допомогу українським військовим. Артисти виступатимуть у супроводі хору.

Для будь-якого артиста та гурту виступ у столиці – це щось не просто особливе, а ще і дуже прибуткове. Але в такий час варто думати не про власний заробіток, а про людей, які захищають наших рідних, наші домівки та майбутнє України!,

– йдеться у дописі колективу.

Також "Курган & Agregat" відправиться у благодійний тур. Артисти виступлять у Полтаві, Черкасах, Харкові, Вінниці, Львові та Івано-Франківську. Квитки – за посиланням.

