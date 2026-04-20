Відповідний допис Насіров опублікував на своїй сторінці у Threads.
Раміл Насіров зазначив, що більшість колег можуть ненавидіти "Курган & Agregat" за те, що вони говорять правду, яка тим не вигідна, проте мовчати колектив не буде.
Чому артистам-чоловікам дозволяє совість їздити в закордонні тури й заробляти гроші на своє ох**нне життя? Чому такі ж чоловіки як і ви зі зброєю в руках захищають вас, ваших рідних, ваші домівки, поки ви дивитесь і світ збагачується? Так, щось вони й привозять з цих турів, але це не кошти з концертів, це просто донати людей з аукціонів, а не ваш вклад,
– наголосив Раміл.
Водночас співак додав, що колегам не заборонено заробляти гроші з концертів в Україні.
Але вам дозволяють перетнути кордон, коли іншим чоловікам призовного віку цього не можна. То тут уже питання про справедливість. Ви або приносьте користь країні та війську в такий складний час, або живіть в рівних умовах зі всіма,
– зазначив він.
Насіров попросив вибачення за те, що "розганяє зраду", але підкреслив, що втомився бачити афіші концертів артистів у різних країнах світу, де не згадується про допомогу армії.
До речі, гурт "Курган & Agregat" анонсував благодійний концерт у Києві, який відбудеться 7 червня 2026 року в МЦКМ. Увесь прибуток піде на допомогу українським військовим. Артисти виступатимуть у супроводі хору.
Для будь-якого артиста та гурту виступ у столиці – це щось не просто особливе, а ще і дуже прибуткове. Але в такий час варто думати не про власний заробіток, а про людей, які захищають наших рідних, наші домівки та майбутнє України!,
– йдеться у дописі колективу.
Також "Курган & Agregat" відправиться у благодійний тур. Артисти виступлять у Полтаві, Черкасах, Харкові, Вінниці, Львові та Івано-Франківську. Квитки – за посиланням.
Скільки грошей "Курган & Agregat" зібрав у турі Європою?
З благодійного європейського туру гурт "Курган & Agregat" привіз 17 589 000 гривень, які спрямує на Сили оборони України.
Понад 7 мільйонів з усіх коштів – прибуток з проданих квитків, а інша частина суми – з аукціонів та донати від аудиторії гурту.