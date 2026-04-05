"Курган & Agregat" зібрали 17 589 000 гривень для українського війська. Про це вони повідомили у дописі в інстаграмі.

Таку суму вдалось зібрати під час благодійного євротуру для Сил Оборони України. Важливо, що понад 7 мільйонів від усіх коштів – це прибуток з проданих квитків, який музиканти передають на потреби захисників і захисниць. Інша частина суми – це гроші з аукціонів та донати від аудиторії колективу.



"Курган & Agregat" / Фото з інстаграму гурту

Аміл Насіров відповів на запитання, чому їхня аудиторія донатить більше, ніж в інших артистів. Та пояснив, що коли люди бачать, що музиканти й організатори працюють безплатно, то відповідно мають мотивацію також допомагати війську.

Так артист поглузував зі своїх колег, які збирають набагато менше коштів за кордоном.

Можете це речення читати як під*об всім артистам-чоловікам, які їдуть на концертні заробітки в Європу і з проданих квитків жодного відсотка на допомогу СОУ. Тобто по факту – просто комерційний виїзд за кордон. Але удають, що вони особливі,

– написав Аміл.

Музиканти подякували своїм слухачам і закликали слідкувати за їхніми сторінками. Адже надалі їх чекає робота над закупівлею та постачанням допомоги для захисників і захисниць.

Що відомо про попередні збори гурту?

Гурт "Курган & Agregat" зібрав 19 468 850 гривень для Сил Оборони України під час благодійного концертного туру містами України з презентацією альбому "Поле каніфолі".

На концерті в Палаці спорту в Києві колектив зібрав понад 9 мільйонів гривень.

А у 2024 році упродовж євротуру гурту вдалося зібрати понад 14 мільйонів гривень.

За активну волонтерську діяльність учасників колективу – Аміла й Раміла Насірових та Євгена Володченка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня. Про це йдеться в указі на сайті Офісу Президента.