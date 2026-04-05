"Курган & Agregat" собрали 17 589 000 гривен для украинской армии. Об этом они сообщили в в инстаграме.

Такую сумму удалось собрать во время благотворительного евротура для Сил Обороны Украины. Важно, что более 7 миллионов от всех средств – это прибыль с проданных билетов, который музыканты передают на нужды защитников и защитниц. Остальная часть суммы – это деньги с аукционов и донаты от аудитории коллектива.



"Курган & Agregat" / Фото из инстаграма группы

Амил Насиров ответил на вопрос, почему их аудитория донатит больше, чем у других артистов. И объяснил, что когда люди видят, что музыканты и организаторы работают бесплатно, то соответственно имеют мотивацию также помогать армии.

Так артист посмеялся над своими коллегами, которые собирают гораздо меньше средств за рубежом.

Можете это предложение читать как под*об всем артистам-мужчинам, которые едут на концертные заработки в Европу и из проданных билетов ни одного процента на помощь СОУ. То есть по факту – просто коммерческий выезд за границу. Но делают вид, что они особенные,

– написал Амил.

Музыканты поблагодарили своих слушателей и призвали следить за их страницами. Ведь в дальнейшем их ждет работа над закупкой и поставкой помощи для защитников и защитниц.

Что известно о предыдущих сборах группы?

Группа "Курган & Agregat" собрала 19 468 850 гривен для Сил Обороны Украины во время благотворительного концертного тура по городам Украины с презентацией альбома "Поле канифоли".

На концерте во Дворце спорта в Киеве коллектив собрал более 9 миллионов гривен.

А в 2024 году в течение евротура группе удалось собрать более 14 миллионов гривен.

За активную волонтерскую деятельность участников коллектива – Амила и Рамила Насировых и Евгения Володченко наградили орденом "За заслуги" III степени. Об этом говорится в указе на сайте Офиса Президента.