Укр Рус
18 березня, 17:14
3

Юлія Юріна, яка 14 років живе в Україні, подала документи на громадянство

Марія Касій
Основні тези
  • Співачка Юлія Юріна, яка народилась у Росії, подала документи на українське громадянство після 14 років проживання в Україні.
  • Юлія повинна скласти іспити з Конституції та історії України, а президент України має погодити й підписати заяву.

Співачка Юлія Юріна, яка народилась у Росії, поділилась важливою новиною. У неї прийняли заяву на зміну громадянства.

Колишня учасниця гурту YUKO Юлія Юріна народилась у Росії, але вже багато років живе та працює в Україні й саме тут розвиває свою кар'єру й просуває українську культуру. Співачці досі не вдавалось отримати громадянство України, але днями стався важливий зсув. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. 

Зранку 17 березня Юлія Юріна оформлювала заяви, зібрала та зрештою подала всі необхідні документи задля зміни громадянства. 

З радістю можу вам повідомити, що в мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки його тепер чекати – невідомо, 
– розповіла співачка. 


Юлія Юріна / Фото з інстаграм-сторіз

Виконавиця повідомила, що надалі ці документи мають обробити, а президент України повинен погодити й підписати заяву. Окрім того, Юлія повинна скласти іспити з Конституції та історії України. 

"Не можу повірити. Але вітати ще нема з чим, я тільки подала документи, їх лише прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і мені вручать пластикову картку. Щастя любить тишу", – підсумувала Юлія Юріна й подякувала фанам за підтримку. 

Юлія Юріна подала документи на українське громадянство: відео

Що відомо про Юлію Юріну та її громадянство? 

  • Співачка народилась в Росії на Кубані. З дитинства вона була свідком того, як з її регіону викорінюють українську культуру. У 18 років Юлія вирішила жити в Україні – вона вступила в КНУКіМ на кафедру фольклору та народнопісенного мистецтва.
  • У 2015 році Юлія Юріна вийшла заміж за громадянина України. На підставі цього шлюбу у неї була тимчасова посвідка на проживання.
  • Ще до повномасштабного вторгнення Юлія Юріна популяризувала українські народні пісні та фольклор. Однак українське громадянство їй так і не надавали.
  • Вже під час великої війни оновити російський паспорт Юлія не могла, а строк дії посвідки тим часом завершувався.
  • Державна міграційна служба офіційно пояснювала відмову тим, що громадяни Росії у часі повномасштабної війни можуть отримати український паспорт лише за вагомих підстав. Тож Юлія Юріна звернулась до Міністерства культури, щоб вони надали клопотання – що співачка є важливою для держави людиною.