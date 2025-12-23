Став співвласником нової компанії "Кварталу 95": де зараз актор Юрій Крапов

Юрій Крапов – один із акторів Студії "Квартал 95", який залишається єдиним учасником, хто немає сторінки у соцмережах. Ймовірно, гуморист таким чином уникає додаткової публічності.

Крапов родом із Кривого Рогу. Спершу навчався у школі, а після 8 класу вступив до Суворовського училища. Вищу освіту здобував у Криворізькому гірничорудному інституті на електротехнічному факультеті. 24 Канал розповість, що відомо про життя Юрія та де він зараз.

До теми Хто така Ірина Пікалова, яка отримала частку у новій компанії "Кварталу 95" і є кумою Зеленських

Кар'єра у "95 Кварталі"

Ще у юні роки актор разом із Юрієм Корявченковим (Юзіком) були учасниками студентського театру естрадних мініатюр "Коротке замикання". Згодом об'єднались в одну команду, якою керував Олександр Пікалов.

Далі гумористичний шлях Крапова пролягав через команду "Криворізька шпана", а вже пізніше разом із Володимиром Зеленським стали членами колективу КВК "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

Юрій Крапов і Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

Згодом з'явилась команда "95 квартал", яка у 2003 році переросла у студію. У 2005 році Юрій переїхав до Києва, щоб присвятити себе кар'єрі.

Що цікаво, Крапов не цурався й іншої роботи. Раніше він працював електриком, фотографом і фахівцем клітьового спуску підйому на шахті.

У "Кварталі" актор перевтілювався у різні ролі: Віктор Ющенко, Микола Азаров, Леонід Кучма, Петро Порошенко, поліціянт тощо.

Він також знявся у стрічці "Слуга народу" й озвучив кілька мультфільмів, серед яких є "Angry Birds у кіно".

Особисте життя

У 2010 році він одружився з обраницею, на ім'я Людмила. Пара виховує сина Костянтина.

Юрій Крапов з дружиною і сином / Фото з відкритих джерел

Актор навіть розповідав, що раніше дружина ревнувала його до Володимира Зеленського.

Дружина постійно ревнує до Зеленського, каже: "Ти зі своїм Вовою часу проводиш більше, ніж зі мною",

– зізнавався гуморист.

Де зараз Юрій Крапов?

Попри те, що комік веде не надто публічний спосіб життя, однак у "Кварталі 95" таки виступає, залишаючись одним із постійних акторів.

У 2024 році розгорівся скандал. Юрій був учасником сценки, де виконував пісню про переговори України та Росії. Та все б нічого, якби на задньому фоні не транслювали відео із загиблим військовим Юрієм Назаренком. Вдова обурилась, адже представники "Кварталу" не звертались до неї з дозволом використати ролик у програмі.

"Квартал 95" без дозволу використав відео загиблого захисника Юрія Назаренка

Після розголосу студія перепросила, а номер видалили з офіційного акаунту у ютубі.

На початку грудня цього року стало відомо, що Юрій Крапов отримав частку у співвласності нової компанії "95 Кварталу" – ТОВ "Квартал ЮА". Це було зроблено для того, щоб забрати з документів ім'я Тимура Міндіча, який обікрав державу, виїхав з України та ще й був співвласником Студії "Квартал 95".

Серед інших власників: Степан Казанін, Євген Кошовий, Роман Маров, Олександр Пікалов та Ірина Пікалова.