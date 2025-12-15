Не просто бізнесмен: хто такий Юрій Савранський, новий коханий Наталки Денисенко

Останні місяці в мережі не вщухають обговорення особистого життя Наталки Денисенко та її нового роману з Юрієм Савранським.

Днями пара поставила крапку в чутках, офіційно підтвердивши стосунки. Хто такий Юрій Савранський і що відомо про його стосунки з відомою акторкою – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Перша дружина Федінчика звинуватила Денисенко у брехні після інтерв'ю Єфросиніній

Як розповідала Наталка Денисенко в інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніної, Юрій – друг Тараса Цимбалюка.

Чим займається Юрій Савранський?

На інстаграм-сторінці вказано, що він – підприємець. Чоловік займається торгівлею різними товарами через магазини та ринки, як вказано на платформі YouControl.

Окрім бізнесу, Юрій працює моделлю для брендів. Також у нього є акторський агент, що дозволяє запросити Савранського на зйомки в кіно чи серіали.

На додаток, Юрій обіймає посаду керівника технічної частини ювелірного бренду UNA, який належить Наталці Денисенко.

Юрій Савранський, Наталка Денисенко, Світлана Готочкіна, Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська / Фото з інстаграму бізнесмена

Що відомо про особисте життя Савранського?

Із соцмереж Юрія відомо, що у нього двоє дітей – донька та син. Тривалий час бізнесмен перебував у шлюбі з жінкою, на ім'я Марлена. Проте у серпні, згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, Савранський подав на розлучення.

Марлюсю, тобі 35. І половину цього прекрасного життя ти подарувала мені,

– писав Юрій у своєму інстаграмі ще в січні 2025 року.

Самому Юрію в травні виповнилося 36 років.

Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського?

Перші чутки про роман з'явилися восени цього року після гучного інциденту в соцмережах. Колишній чоловік Наталки Денисенко, Андрій Федінчик, залишив різкі коментарі під публікацією акторки з букетом квітів, звинувативши її в зраді.

Юрка подарував, коли я був не поряд. Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко. Вам усе повернеться, горіть у пеклі,

– написав тоді чоловік.

Андрій Федінчик звинуватив Наталку Денисенко у зраді / Скриншот з інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніної

Згодом ці коментарі були видалені, а Наталка заперечила зраду під час шлюбу. У січні 2025 року акторка подала на розлучення з Андрієм Федінчиком. Пара прожила разом 8 років і має спільного сина.

Після розриву Денисенко неодноразово помічали в компанії Юрія Савранського: вони разом відвідували заклади Києва, були на концерті Артема Пивоварова й публікували спільні фото.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / Фото з соцмереж