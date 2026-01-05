Укр Рус
Show24 Українські зірки Коханий Денисенко показав зворушливе відео з акторкою і висловився про їхні стосунки
5 січня, 11:22
3

Коханий Денисенко показав зворушливе відео з акторкою та висловився про їхні стосунки

Марія Примич
Основні тези
  • Юрій Савранський поділився своїми думками про стосунки з Наталкою Денисенко, підкреслюючи важливість постійності, уваги та підтримки.
  • Він також зазначив, що в новому році має намір стати кращим, спокійнішим та чеснішим.

Модель і бізнесмен Юрій Савранський висловився про стосунки з Наталкою Денисенко. Чоловік назвав 5 речей, які хоче зробити у 2026 році.

Савранський також поділився відео з коханою. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Теж цікаво Бізнесмен Савранський публічно зізнався в коханні Наталці Денисенко: як акторка відреагувала

Юрій Савранський розповів, що у 2026 році хоче бути поруч з Наталкою Денисенко "не тільки, коли все добре", не зникати й нічого не відкладати на потім, а також тримати слово навіть тоді, коли здається, що це дрібниця, адже, як стверджує бізнесмен, "довіра будується не з великих жестів, а з постійності".

Знаходити час. Не "коли вийде", а спеціально. Без телефону, без фону, без поспіху. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Її ідеї, ріст, вибір – це не загроза. Це частина жінки, яку ти обрав, 
– зазначив Савранський.

У новому році обранець Денисенко хоче стати кращим, спокійнішим, чеснішим і сильнішим.

Бо від твого стану залежить усе, що між вами. Без гучних обіцянок. Без показухи, 
– додав він.

До речі, Юрій відсвяткував Новий рік у компанії Наталки та її сина від шлюбу з Андрієм Федінчиком, про що стало відомо з інстаграму Денисенко. Вони провели час за містом.

Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко?

  • Нагадаємо, після розлучення з Федінчиком Денисенко почали приписувати роман з Савранським, однак довгий час пара не підтверджувала чутки.

  • Після скандального інтерв'ю, яке Наталка дала Маші Єфросиніній, бізнесмен підтримав акторку та публічно зізнався їй у коханні

  • Савранський також підтвердив їхній роман під час благодійного передноворічного спецвипуску проєкту "Танці з зірками", учасницею якого була Денисенко. Чоловік вийшов на паркет з букетом квітів і сказав, що Наталка – його кохана.

  • Зауважимо, що Федінчик заявив, що дружина зраджувала його з бізнесменом, проте акторка цю інформацію спростувала.