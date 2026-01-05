Коханий Денисенко показав зворушливе відео з акторкою та висловився про їхні стосунки

Модель і бізнесмен Юрій Савранський висловився про стосунки з Наталкою Денисенко. Чоловік назвав 5 речей, які хоче зробити у 2026 році.

Савранський також поділився відео з коханою. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

Юрій Савранський розповів, що у 2026 році хоче бути поруч з Наталкою Денисенко "не тільки, коли все добре", не зникати й нічого не відкладати на потім, а також тримати слово навіть тоді, коли здається, що це дрібниця, адже, як стверджує бізнесмен, "довіра будується не з великих жестів, а з постійності".

Знаходити час. Не "коли вийде", а спеціально. Без телефону, без фону, без поспіху. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Її ідеї, ріст, вибір – це не загроза. Це частина жінки, яку ти обрав,

– зазначив Савранський.

У новому році обранець Денисенко хоче стати кращим, спокійнішим, чеснішим і сильнішим.

Бо від твого стану залежить усе, що між вами. Без гучних обіцянок. Без показухи,

– додав він.

До речі, Юрій відсвяткував Новий рік у компанії Наталки та її сина від шлюбу з Андрієм Федінчиком, про що стало відомо з інстаграму Денисенко. Вони провели час за містом.

Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко?