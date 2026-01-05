Коханий Денисенко показав зворушливе відео з акторкою та висловився про їхні стосунки
- Юрій Савранський поділився своїми думками про стосунки з Наталкою Денисенко, підкреслюючи важливість постійності, уваги та підтримки.
- Він також зазначив, що в новому році має намір стати кращим, спокійнішим та чеснішим.
Модель і бізнесмен Юрій Савранський висловився про стосунки з Наталкою Денисенко. Чоловік назвав 5 речей, які хоче зробити у 2026 році.
Савранський також поділився відео з коханою. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
Юрій Савранський розповів, що у 2026 році хоче бути поруч з Наталкою Денисенко "не тільки, коли все добре", не зникати й нічого не відкладати на потім, а також тримати слово навіть тоді, коли здається, що це дрібниця, адже, як стверджує бізнесмен, "довіра будується не з великих жестів, а з постійності".
Знаходити час. Не "коли вийде", а спеціально. Без телефону, без фону, без поспіху. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Її ідеї, ріст, вибір – це не загроза. Це частина жінки, яку ти обрав,
– зазначив Савранський.
У новому році обранець Денисенко хоче стати кращим, спокійнішим, чеснішим і сильнішим.
Бо від твого стану залежить усе, що між вами. Без гучних обіцянок. Без показухи,
– додав він.
До речі, Юрій відсвяткував Новий рік у компанії Наталки та її сина від шлюбу з Андрієм Федінчиком, про що стало відомо з інстаграму Денисенко. Вони провели час за містом.
Що відомо про стосунки Савранського і Денисенко?
Нагадаємо, після розлучення з Федінчиком Денисенко почали приписувати роман з Савранським, однак довгий час пара не підтверджувала чутки.
Після скандального інтерв'ю, яке Наталка дала Маші Єфросиніній, бізнесмен підтримав акторку та публічно зізнався їй у коханні.
Савранський також підтвердив їхній роман під час благодійного передноворічного спецвипуску проєкту "Танці з зірками", учасницею якого була Денисенко. Чоловік вийшов на паркет з букетом квітів і сказав, що Наталка – його кохана.
Зауважимо, що Федінчик заявив, що дружина зраджувала його з бізнесменом, проте акторка цю інформацію спростувала.