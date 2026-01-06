Пародіює Зеленського, Трампа і путіністів: де зараз "кварталівець" Юрій Великий
- Юрій Великий, відомий комік та учасник "Кварталу 95", продовжує свою кар'єру, створюючи гумористичні відео та пародії на відомих політиків.
- Він одружився, і разом з коханою вони виступають на концертах та займаються сольною кар'єрою Юрія.
Гумористичні відео Юрія Великого на початку повномасштабного вторгнення підіймали настрій всім українцям. Тоді про нього дізналося чимало людей, однак кар'єра коміка триває уже багато років.
Юрій Великий є не тільки сольним гумористом, але й актором та сценаристом "Кварталу 95". У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь більше про біографію коміка, особисте життя та один з гучних скандалів.
Як починалась кар'єра Юрія Великого?
Юрій Великий народився в Одеській області у місті Подільськ. У 2002 році здобув вищу освіту – отримав диплом з морського права в Одеському національному морському університеті. Потім вивчився на управління морським транспортом. Попри таку спеціальність Юрій зрозумів, що хоче займатися творчістю.
Подільськ – це моя мала батьківщина. Де я народився, де живуть батьки. Але становлення як творчої людини відбулось в Одесі. Я з 6 років там проводив усі канікули й розумів, що рано чи пізно поїду туди навчатися і жити. У творчому плані я позиціюю себе як одесит,
– розповідав Юрій Великий.
Юрій Великий у дитинстві і зараз / Фото з інстаграму "Кварталу 95"
У студентські роки Великий познайомився з Сергієм Цвіловським, учасником команди КВК "Флібустьєри". Так вони почали грати разом. У 2005 році створили дует "Брати Шумахери", з яким виступали на різних шоу та одеських телеканалах.
Згодом дует став учасником інших гумористичних проєктів: "Бійцівський клуб", "Київ Вечірній", "Вечірній Квартал". "Брати Шумахери" виступали з "Кварталом" з 2009 до 2016 року.
Ми хотіли розвиватися як актори й писати більше для себе. Ми не могли писати собі й не писати їм. Це була розмова з Володимиром Зеленським. Без скандалів,
– так Юрій Великий описав відхід від "Кварталу".
"Брати Шумахери" / Скриншот з відео
У 2019 році колектив "Братів Шумахерів" розпався. Юрій створив власний ютуб-канал, де публікував гумористичні відео. Зараз на нього підписані понад 1,2 мільйона людей. На той час йому знову запропонували місце у "Кварталі 95" – Юрій погодився й повернувся до роботи в студії.
До слова, Сергій Цвіловський, ймовірно, переїхав за кордон. Як розповідав Юрій Великий, український номер його колишнього друга – неактивний, тому між ними немає комунікації. Хоч розпад гурту відбувся без сварок.
Скандал і потрапляння у "Миротворець"
У січні 2024 року "Квартал 95" потрапив у гучний скандал через один із номерів. У ньому зобразили вимушену переселенку зі Скадовська (що тимчасово окупований), яка погано спілкувалась українською та перекручувала слова, зокрема й назву міста.
Акторами у цій сценці були Ірина Гатун та Юрій Великий, тому на них обрушилась найбільша кількість критики. Гуморист потрапив до "Миротворця": причиною назвали "публічну наругу над українськими громадянами, які перебувають на окупованих територіях". Зараз його профіль видалено з бази.
Так, це невдалий жарт. Його не повинно було бути. Але він там стояв і ні в кого не викликав запитання. Я не виправдовую себе, але кажу, що це справді можна не помітити. Ми нікого не хотіли образити. Я це визнав і зробив висновки,
– так Юрій Великий прокоментував скандал.
Де зараз Юрій Великий?
Гуморист продовжує займатися тим, що вдається йому найкраще. Він працює актором у "Кварталі 95", але продовжує створювати власні комедійні відео, де пародіює різних політиків, громадських діячів і публічних персон.
Одна з пародій Юрія Великого: відео
Серед них Трамп, Зеленський, Путін, росіяни-путіністи, пропагандисти й багато інших.
Образ президента – один із тих, у які я вже давно вжився. Це, напевно, один із найпростіших для мене образів, він дається легко,
– зізнавався Юрій Великий.
Юрій Великий та Володимир Зеленський / Скриншот з відео
Разом з іншими "кварталівцями" Юрій Великий їздить виступати до військових, медиків, волонтерів, рятувальників, родин захисників.
Для нас це велика честь виступати перед такими глядачами. Коли бачиш цих людей, ти розумієш – це справжні залізні люди. І коли після концерту фотографуємось з глядачами, видно по їхніх обличчях, що їм це дуже потрібно,
– казав гуморист.
Щодо особистого життя, у грудні 2024 року Юрій Великий поділився новинами: він одружився. Його обраницю звуть Аліна.
Вони побудували не тільки сім'ю, але й займаютьcя сольною кар'єрою Юрія Великого і разом виступають на концертах.
"Між нами бувають, не скажу, що сварки, але суперечки точно. Але в цьому є плюс: коли ти багато років працюєш у сфері гумору, то можеш не помітити якихось моментів, де ще може бути щось смішне. А вона помічає і часто підказує речі, які справді працюють. Та найголовніше, коли виходиш на сцену з близькою людиною, ти відчуваєш особливу емоцію", – розповідав комік.