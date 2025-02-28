На тлі скандалів з домаганнями у вишах: публікація Юрія Винничука викликала обурення в українців

26 лютого вийшла колонка письменника Юрія Винничука під назвою "Була колись розпусна епоха", яка спричинила хвилю критики в соціальних мережах та серед громадських діячів.

У своєму матеріалі автор згадав про випадки, які за сьогоднішніми стандартами трактуються як сексуальні домагання та неприйнятна поведінка, але, за його словами, в минулому сприймалися як норма. Зокрема, він розповів про те, що раніше с*кс "з п'яною, практично непритомною дівчиною ніхто не вважав зґвалтуванням". Ця колонка з'явилася на тлі скандалу навколо Йосипа Лося, викладача ЛНУ ім. Івана Франка, якого звинуватили в домаганнях щодо студенток факультету журналістики. Його Юрій Винничук в тексті також згадав. Пише 24 Канал з посиланням на видання "Збруч".

Цікаво Жив у Росії, а його пісню виконує Пугачова: де зараз Олександр Кварта

Так, у публікації Винничук описав прояви сексизму під час свого навчання в школі та на філологічному факультеті. За словами письменника, такі випадки тоді не сприймались як щось неприпустиме, а радше як звичайна буденність, яка викликала сміх.

Той викладач фізики – дуже милий дотепний дядечко – міг підійти до учениці і гладити її по спині, по шиї, навіть під шиєю, при цьому щось напучуючи. Весь клас сміявся, дівчина шарілася,

– згадував автор у своїй колонці.

Він протиставив минуле сучасним реаліям: "Часи, коли таке цнотливе слово, як "дорогенька", може викликати щире обурення в деяких журналісточок. Коли на репліку про те, що "залицяння – це не злочин", відповідь феміністок звучить: "Злочин!"".

Юрій Винничук у своїй колонці згадав про скандал із викладачем ЛНУ імені Івана Франка.

Він її (Катерину Рудик – 24 Канал) завів до кабінету, гладив їй руку і плів якусь мачню, повчаючи, як вона має жити. Їй було неприємно, але вона цього йому не сказала і більше до нього в кабінет не заходила. Лосип Йось, як ми його називали, проробляв це з багатьма іншими студентками. Часом невдало, як у цьому випадку, а часом цілком вдало,

– написав він, описуючи інцидент.

Коментуючи ситуацію з колишньою студенткою Йосипа Лося, письменник зауважив: "Згадана колишня студентка, яку намагався звабити Лосип, писала, що їй неприємно було, що він до неї торкається, гладить по руці. Вірю, мені теж було б неприємно, якби мене спробувала погладити якась цьоця. Але в моїй юності усе це було буденною справою".

Також він розповів про власні спостереження з минулого: "Ні, мене ніхто не гладив, але вчителі не раз пригортали учениць, плескали їх по сідничках, щипали".

Автор також стверджував, що існують випадки, коли студентки нібито самі проявляють ініціативу у стосунках з викладачами й додав: "скільки юних поетес стартануло з ліжок і кабінетів членів Спілки письменників! Їх сотні."

Письменник наголосив, що не вважає таку поведінку правильною і спробував пояснити мотиви написання такого контроверсійного тексту: "Я порівнюю ці епохи не для того, щоб показати, як колись було все просто і примітивно, бо знаю, що знайдуться такі, що читають не головою, а іншими частинами тіла, і перекрутять, буцім я вважаю все це цілком нормальним. Ні, не вважаю. Але чомусь раніше про це ніхто не замислювався. Все було в порядку речей".

Попри таке застереження, публікація викликала гостру критику серед громадських діячів та інших користувачів. Експерт зі стратегічних комунікацій Ярема Дух зауважив: "Автор "рефлексії'"підкреслює, що "ви ж не подумайте, що мені подобається як було раніше", але весь текст кричить, що таки подобається".



Ярема Дух відреагував на текст Юрія Винничука / Скриншот з фейсбуку

Колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту, народна депутатка України восьмого скликання Ірина Подоляк різко розкритикувала матеріал у своєму дописі у фейсбук: "Чи може успішний белетрист мати гниле нутро, нуль емпатії й бути обмеженим розумово? Звісно. Бо "широким верствам трудового народу" начхати на цінності, на мораль, на те, що суспільства розвиваються, а не сидять головою і ср*кою в старих часах."



Ірина Подоляк прокоментувала текст Юрія Винничука / Скриншот з фейсбуку

Режисерка Ірина Цілик також висловила своє ставлення до публікації, назвавши текст Винничука "вкрай огидним й аморальним".



Ірина Цілик прокоментувала текст Юрія Винничука / Скриншот з фейсбуку

Що відомо про ситуацію з викладачем ЛНУ

Щодо справи Йосипа Лося, який заперечує всі звинувачення у свій бік, поліція Львівської області розпочала офіційну перевірку інформації про можливі домагання до студенток. Адміністрація університету вже відсторонила викладача від роботи до з'ясування обставин – він не проводитиме лекції та практичні заняття.