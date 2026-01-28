Позашлюбна донька князя Монако та онука Грейс Келлі: хто така Жасмін Грімальді

Американська акторка та співачка Жасмін Грімальді є донькою Альбера II, князя Монако. Однак вона народилась не в законному шлюбі й познайомилась зі своїм батьком лише в 11 років.

Жасмін Грімальді також є донькою легендарної Грейс Келлі. Але попри відомих родичів, дівчина торує свій шлях самостійно. Чим відома Жасмін Грімальді – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До слова Приєдналася до тренду про 2016 рік: Меган Маркл показала архівне фото з принцом Гаррі

Яким було дитинство доньки князя Монако?

Жасмін Грейс Грімальді народилась 4 березня 1992 року у Піівденній Каліфорнії. Вона є першою донькою Альбера II. Принц Монако познайомився з її матір'ю, Тамарою Ротоло, коли перебував у відпустці на Французькій Рив'єрі. Жінка працювала там офіціанткою.

Стосунки пари не тривали довго, тож Тамара вирішила виховувати доньку самостійно у США. Однак у пресі розсекретили особу Жасмін, коли їй виповнилося 14 років.



Жасмін у дитинстві / Фото з її інстаграму

Тому у 2006 році принц Альберт II офіційно визнав Жасмін Грейс Грімальді своєю донькою, хоч планував утаємничити її особистість до повноліття.

Коли дівчинці виповнилось 11, вона вперше поїхала до Монако. Це була особлива подорож, адже тоді Жасмін вперше зустрілася з батьком. Але дівчина змалечку знала про своє походження і навіть переглядала з мамою фільми з Грейс Келлі, бабусею.



Жасмін Грімальді та Альбер II / Фото з інстаграму Жасмін Грімальді

Дівчина успішно навчалась у школі, була відмінницею і солісткою хору. Вищу освіту здобула у Фордгамському університеті, де вивчала театральне мистецтво і міжнародний бізнес.

Чи претендує Жасмін на трон?

Жасмін Грімальді не претендує на престол у Монако, адже вона народилась поза шлюбом. За Конституцією князівства, лише прямі й законні нащадки монарха можуть успадкувати трон. Однак Альберт II сказав, що подбає про доньку фінансово. Зокрема, вона отримає частину його особистого спадку.

Додамо, що в Альберта II є ще одна позашлюбна дитина – син Александр Грімальді.

Що відомо про особисте життя Жасмін?

Жасмін близько 9 років перебувала у стосунках з племінником Джона Мелленкемпа, Єном. У 2025 році інсайдер повідомив, що пара розійшлась – їхні відносини не склалися.

Благодійна діяльність

У листопаді 2006 року, коли Жасмін було 14, вона відвідала острови Фіджі з гуманітарною місією, щоб допомогти місцевим дітям з освітою та медициною. Тоді ж заснувала організацію "Фонд Жасмін". Після навчання у коледжі Жасмін працювала консультанткою у Всесвітній продовольчій програмі ООН.



Жасмін Грімальді та Альбер II / Фото з інстаграму Жасмін Грімальді

Чим займається Жасмін Грімальді?

Жасмін Грімальді зараз – співачка та акторка. Вона випустила кілька пісень, знялась у серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" та фільмі "Цикада". Дівчина планує випустити сольний альбом.