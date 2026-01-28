Жасмин Гримальди также является дочерью легендарной Грейс Келли. Но несмотря на известных родственников, девушка прокладывает свой путь самостоятельно. Чем известна Жасмин Гримальди – читайте в материале 24 Канала.

Каким было детство дочери князя Монако?

Жасмин Грейс Гримальди родилась 4 марта 1992 года в Южной Калифорнии. Она является первой дочерью Альбера II. Принц Монако познакомился с ее матерью, Тамарой Ротоло, когда находился в отпуске на Французской Ривьере. Женщина работала там официанткой.

Отношения пары не длились долго, поэтому Тамара решила воспитывать дочь самостоятельно в США. Однако в прессе рассекретили личность Жасмин, когда ей исполнилось 14 лет.



Жасмин в детстве / Фото из ее инстаграма

Поэтому в 2006 году принц Альберт II официально признал Жасмин Грейс Гримальди своей дочерью, хотя планировал засекретить ее личность до совершеннолетия.

Когда девочке исполнилось 11, она впервые поехала в Монако. Это было особое путешествие, ведь тогда Жасмин впервые встретилась с отцом. Но девушка с детства знала о своем происхождении и даже просматривала с мамой фильмы с Грейс Келли, бабушкой.



Жасмин Гримальди и Альбер II / Фото из инстаграма Жасмин Гримальди

Девушка успешно училась в школе, была отличницей и солисткой хора. Высшее образование получила в Фордгамском университете, где изучала театральное искусство и международный бизнес.

Претендует ли Жасмин на трон?

Жасмин Гримальди не претендует на престол в Монако, ведь она родилась вне брака. По Конституции княжества, только прямые и законные потомки монарха могут унаследовать трон. Однако Альберт II сказал, что позаботится о дочери финансово. В частности, она получит часть его личного наследства.

Добавим, что у Альберта II есть еще один внебрачный ребенок – сын Александр Гримальди.

Что известно о личной жизни Жасмин?

Жасмин около 9 лет состояла в отношениях с племянником Джона Мелленкемпа, Йеном. В 2025 году инсайдер сообщил, что пара разошлась – их отношения не сложились.

Благотворительная деятельность

В ноябре 2006 года, когда Жасмин было 14, она посетила острова Фиджи с гуманитарной миссией, чтобы помочь местным детям с образованием и медициной. Тогда же основала организацию "Фонд Жасмин". После обучения в колледже Жасмин работала консультантом во Всемирной продовольственной программе ООН.



Жасмин Гримальди и Альбер II / Фото из инстаграма Жасмин Гримальди

Чем занимается Жасмин Гримальди?

Жасмин Гримальди сейчас – певица и актриса. Она выпустила несколько песен, снялась в сериале "Удивительная миссис Мейзел" и фильме "Цикада". Девушка планирует выпустить сольный альбом.