Давно мав це зробити, – Женя Кот уперше розповів, чому йому довелося лягти на операційний стіл

Днями танцівнику Євгену Коту зробили операцію на вухах. Тоді він не вдавався в подробиці перенесеного хірургічного втручання.

Лише показав фото з лікарні. Через декілька днів у коментарі для шоу "Тур зірками", що вийшло на ютуб-каналі "Радіо. Люкс", Євген розповів, як пройшла його операція.

За словами танцівника, це була потрібна йому операція, яка ще й має естетичну функцію.

Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити. Й січень ось більш вільний. І зрозуміло, що коли хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому щоб вони не були різними – підрівняли трохи,

– розповів танцівник.

До цього на своїй інстаграм-сторінці Євген розповів, що хірургічне втручання пройшло доволі швидко й успішно.

