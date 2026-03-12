Гра на уважність: Женя Янович презентував нове гумористичне шоу
- Женя Янович запустив новий гумористичний проєкт "КОНТРЛВЕ", перший випуск якого вийшов на YouTube 12 березня.
- У шоу беруть участь троє резидентів: Антон Мигаль, Дмитро Андрієнко та Олександр Разбейков.
Женя Янович запустив новий гумористичний проєкт "КОНТРЛВЕ". Гостем прем'єрного епізоду авторського імпровізаційного формату став телеведучий Роман Міщеряков.
Перший випуск шоу вийшов на ютуб-каналі Яновича сьогодні, 12 березня. "КОНТРЛВЕ" – це гра на уважність, у якій коміки намагаються розповісти історію так, щоб суперники не помітили підставних слів від ведучого.
"КОНТРЛВЕ" – це оригінальний авторський формат від команди Жені Яновича. У кадрі ведучий постійно буде разом з трьома резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитром Андрієнком та Олександром Разбейковим.
Пам'ятаєте "20:23"? Гадаю, пам'ятаєте! А знаєте, хто разом зі мною писав та вигадував все для "20:23"? От і настав час дізнатися. У кадрі "КОНТРЛВЕ" – хлопці, з якими я знайомий пів життя і створив купу класних проєктів. І от черговий наш авторський! Тільки тепер вони не "за кадром", а "у кадрі" разом зі мною. Я дуже тому радію! Дивіться "КОНТРЛВЕ" на YouTube, грайте на своїх вечірках, як тепер завжди робимо ми, і буде всім щастя. А ще приходьте до нас на зйомки. Інформацію про це я розповідаю у соцмережах. Не пропустіть!,
– прокоментував прем'єру Янович.
Женя Янович запустив шоу "КОНТРЛВЕ" / Фото пресслужба
Яке шоу Женя Янович випускав раніше?
Нагадаємо, у жовтні 2025 року Женя Янович та засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко представили спільний ютуб-проєкт "Протагоністи".
Це інтелектуально-іронічне шоу, такий собі культурний батл про видатних українських діячів культури й історії.
Ведучі обирали по одній постаті та "захищали" її, розповідаючи маловідомі факти. У першому випуску Женю та Олександра оцінював ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Загалом вийшло 8 випусків "Протагоністів".