Зірка серіалу "Кріпосна" втретє стала мамою: ніжні фото з дитиною

Українська акторка Анна Сагайдачна стала багатодітною мамою. Вона повідомила про народження третьої дитини та оголосила стать малюка.

Зірка серіалу "Кріпосна" поділилась радісними новинами на своїй сторінці в інстаграмі. Та опублікувала перші фото з пологового будинку.

До слова Який вигляд зараз має донька Віталія Кличка: Наталія Єгорова показала рідкісне фото

Анна Сагайдачна повідомила, що стала мамою втретє ще 26 лютого, – на цю дату вона й планувала народження малюка. В акторки народився хлопчик.

Багатодітна мама в чаті. Синочок. Загадала народження саме в цю дату,

– написала Сагайдачна.



Анна Сагайдачна стала мамою / Фото з інстаграму акторки

Акторка поділилась першими знімками з сином. Вона була одягнена у блакитну сорочку й тримала на руках малюка.

Анна Сагайдачна стала мамою / Фото з інстаграму акторки

У коментарях Анну Сагайдачну вітають з народженням дитини. Зворушливими побажаннями діляться близькі, друзі й колеги – Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Артур Логай та інші.

"Анічко, вітаю";

"Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!";

"Вітання мамі й синочку".

Додамо, до народження первістка тим часом готується співачка Аліна Гросу. У тіктоці зірка розповіла, як дізналась про свій стан та коли довідався чоловік.

Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної?