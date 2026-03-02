Зірка серіалу "Кріпосна" втретє стала мамою: ніжні фото з дитиною
- Українська акторка Анна Сагайдачна втретє стала мамою, народивши сина 26 лютого.
- Вона поділилась першими фото з дитиною на своїй сторінці в інстаграмі, отримавши численні привітання від друзів та колег.
Українська акторка Анна Сагайдачна стала багатодітною мамою. Вона повідомила про народження третьої дитини та оголосила стать малюка.
Зірка серіалу "Кріпосна" поділилась радісними новинами на своїй сторінці в інстаграмі. Та опублікувала перші фото з пологового будинку.
До слова Який вигляд зараз має донька Віталія Кличка: Наталія Єгорова показала рідкісне фото
Анна Сагайдачна повідомила, що стала мамою втретє ще 26 лютого, – на цю дату вона й планувала народження малюка. В акторки народився хлопчик.
Багатодітна мама в чаті. Синочок. Загадала народження саме в цю дату,
– написала Сагайдачна.
Анна Сагайдачна стала мамою / Фото з інстаграму акторки
Акторка поділилась першими знімками з сином. Вона була одягнена у блакитну сорочку й тримала на руках малюка.
У коментарях Анну Сагайдачну вітають з народженням дитини. Зворушливими побажаннями діляться близькі, друзі й колеги – Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Артур Логай та інші.
- "Анічко, вітаю";
- "Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим!";
- "Вітання мамі й синочку".
Додамо, до народження первістка тим часом готується співачка Аліна Гросу. У тіктоці зірка розповіла, як дізналась про свій стан та коли довідався чоловік.
Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної?
- Уперше акторка вийшла заміж у студентські роки. Однак шлюб не склався через ревнощі чоловіка до роботи.
- Другий шлюб Анни Сагайдачної був з Євгеном Третяком. Пара одружилась у 2018 році, у них народився син Тимур. Однак у 2024 актриса оголосила про розлучення.
- У листопаді 2024 Анна Сагайдачна повідомила про другу вагітність, а вже в грудні стала мамою – у неї народилась донька Міра. Акторка приховує свого обранця й батька дітей, але раніше натякала на заручини.