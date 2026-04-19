Від зірок до зрадників: хто з українських знаменитостей переїхав до Росії

Війна зняла маски з людей, які багато років називали себе українцями. Серед них є чималий список знаменитостей, які колись жили та будували кар'єри в Україні, а у зручний момент обрали сторону країни-агресора.

Серед них є і співаки, і актори, і блогери, і продюсери. 24 Канал розповість, хто з колишніх улюбленців отримав статус зрадників і проміняв рідну країну на Росію, яка щодня вибиває мирних українців.

Ліза Василенко

Акторка, яка відома за серіалом "Школа", свого часу переїхала до Росії. До повномасштабного вторгнення Василенко потрапила в скандал. Вона не приховувала, що життя в Росії їй набагато комфортніше: "Вже краще здохнути тут, ніж в Україні".

Після 24 лютого 2022 року акторка "перевзулась" і кардинально змінила позицію. Вона висвітлювала війну, виїхала з Росії й дала інтерв'ю Раміні, де зі сльозами на очах каялась щодо своєї попередньої позиції.



Ліза Василенко / Фото з соцмереж

Та після цього вона надалі спілкувалась російською, популяризувала російські пісні, зустрічалась з Моргенштерном.

У новому інтерв'ю для Василя Тимошенка Ліза Василенко зізналась, що шкодує про те, що свого часу поїхала до Росії. Але завдяки цьому вона здобула певний досвід. До слова, у відео вона спілкується російською.

Я зараз хочу робити тільки те, що я хочу. Тому я сьогодні говорю російською, бо це мій комфорт. Я можу українською, але це буде ще довше. Українська мова дуже гарна, але в моїй сім'ї ніхто ніколи нею не говорили. Я вибираю себе сьогодні,

– заявила блогерка.

Артур Бабіч

Блогер ще до початку повномасштабної війни переїхав до Росії, де продовжив розвивати свою кар'єру.

Після 24 лютого 2022 року чоловік переїхав до США та дотримувався позиції "голуба миру", майже не коментуючи війну. У 2023 році його звинуватили у "дискредитації ЗС РФ" через те, що під час одного зі стрімів він жартома заспівав гімн України.

Водночас Бабіч неодноразово казав, що хотів би повернутися до Росії. Від так, у грудні 2025 року він отримав російський паспорт. Тепер блогер має дотримуватися всіх законів Росії й казав, що готовий навіть йти воювати проти України. Артур Бабіч відкрито заявляв, що тепер Росія для нього – рідний дім.

Артур Бабіч / Фото з соцмереж

Нещодавно він одружився з росіянкою Анною Покров. Пара зареєструвала свій шлюб у Санкт-Петербурзі.

Галина Безрук

Акторка, яка знімалась у популярному серіалі "Будиночок на щастя", родом із Краматорська. Ще з 2014 року вона почала їздити до Росії на проби. Через рік вона переїхала до Москви, хоч її батьки та інші родичі досі живуть у Києві.

Нині акторка продовжує будувати кар'єру: знімається на російських майданчиках і грає на театральних сценах. Крім того, у березні 2025 року вона вдруге стала мамою – народила доньку від другого чоловіка-росіянина Арсентія Ткаченка.

Галина Безрук / Фото з соцмереж

В інтерв'ю Gazeta.ru. вона заявила, що для неї найголовніше – сім'я. За її словами, вона не обирає Батьківщину, а обирає найближчих людей.

Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина – якої вони національності. Я обираю сім'ю. Я не обираю Батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе та сім'ю,

– наголосила вона.

Анна Асті

Російська співачка українського походження родом із Черкас. Вона зустріла початок повномасштабного вторгнення в Україні та застала російські обстріли. Але згодом поїхала до країни-агресорки, чим поставила остаточну крапку щодо своєї позиції та репутації в рідній країні. За чутками пропагандистських ЗМІ, Анна Асті отримала російське громадянство.

Анна Асті / Фото з інстаграму артистки

Навесні 2024 року вона отримала звання "артистки року" в Росії, яку їй вручила ще одна запроданка – Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Зрадниця спершу будувала кар'єру в Україні, а потім вийшла заміж за росіянина та перебралась жити до країни-агресорки. Починаючи із 2014 року, Тодоренко всіляко намагалась втекти від теми обговорення російсько-української війни. За роки вона всього-на-всього насмілилась сказати, що "намагається не лізти у тему політики".

З початком повномасштабного вторгнення артистка не висловлювала напряму думку щодо нападу Росії на Україну.

Два роки тому зрадниця отримала російський паспорт напередодні "виборів" президента в країні-терористці.

Регіна Тодоренко / Фото з соцмереж

Данило Черкас (Даня Вегас)

Ще один актор із серіалу "Школа" перебрався до Росії. У 2025 році він отримав головну роль у російській екранізації молодіжного роману "Твоє серце буде розбите" авторства Анни Джей. Його партнеркою на знімальному майданчику стала російська акторка Вероніка Журавльова.

Данило Черкас / Фото 1+1

Та цікаво те, що У 2023-му Черкас заявив у соцмережах, що переходить на українську мову і шкодує про російськомовний контент у минулому. У дописі він згадав про життя в підвалах під час війни на Донбасі, втрату дому й намагання переосмислити власний шлях.

Та після таких гучних заяв його рука таки потягнулась заробляти криваві російські рублі.

На жаль, це ще далеко не весь список тих зірок, про які можна розповісти. Уже скільки писали про Ані Лорак і Таїсію Повалій, також згадували про запроданця Юрія Бардаша, а до зрадників приєднались і Марі Краймбері та Йолка.