Не тільки Рожден і Йолка: хто з українських зірок виявився зрадником
- Багато українських зірок, таких як Рожден Анусі, Йолка, Ані Лорак, Регіна Тодоренко, зрадили Україну і переїхали до Росії.
- Деякі з них, як Йолка та Ані Лорак, отримали російське громадянство, чим підтвердили свою зрадницьку позицію.
Після початку війни чимало українських зірок виявилися зрадниками. Колись вони були улюбленцями українців, але вирішили переїхати до Росії й будувати кар'єру там.
Навіть коли розпочалося повномасштабне вторгнення, деякі знаменитості підтримали Росію, обравши позицію мовчання або публічно. Хто з відомих українців виявився зрадником, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Рожден Анусі та Йолка
Днями російські ЗМІ повідомили, що співак Рожден Анусі, який був головним героєм 8 сезону проєкту "Холостяк", одружився зі зрадницею Йолкою. Однак вони наразі не коментували чутки про таємний шлюб.
Коли Росії розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Рожден не висловив свою позицію. Співак зник з публічного простору, а його сторінка в інстаграмі закрита для українців.
Йолка (Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, проте вже давно обрала Росію. У 2017 році в інтерв'ю російському виданню Meduza вона назвала Москву своїм домом.
Нещодавно російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило, що Йолка отримала російське громадянство. Так, артистка лише підтвердила свою зрадницьку позицію.
Ані Лорак
Ані Лорак родом із Чернівецької області. Після початку російської-української війни у 2014 році, продовжила виступати у Росії, через що в Україні її критикували та навіть протестувати концерти.
Після 24 лютого 2022 року співачка також обрала зрадницьку позицію. У червні 2025 року в російських ЗМІ з'явилась інформація, що Лорак отримала російське громадянство.
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко народилася в Одесі, але живе і працює в Росії. Колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" замовчує війну, у 2022 році Рада національної безпеки й оборони України ввела проти неї санкції. Зрадниця перебуває у шлюбі з російським співаком Владом Топаловим, який підтримує путінський режим.
Серед інших зірок, які зрадили Україну: Таїсія Повалій, Софія Стужук, Анна Сєдокова, MARUV, Лоліта Мілявська, Любов Успенська та багато інших.