У 2023 році співак MELOVIN вперше розповів, що страждає від цукрового діабету. У нього діагностували MODY-діабет, хвороба передалась йому генетично.

Діагноз позитивно вплинув на його життя: він припинив вживати алкоголь, налагодив режим харчування та скинув 15 кілограмів.