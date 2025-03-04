Злата Огнєвіч вперше зізналась, що зазнала домагань з боку впливового чоловіка

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що до неї чіплявся впливовий чоловік. Він зробив їй недоречну пропозицію та почав дозволяти собі зайве.

Останніми тижнями в Україні жінки розповідають про те, як ставали жертвами домагань і харасменту та отримували недоречні пропозиції від чоловіків. Злата Огнєвіч зізналася, що і її це не оминуло, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".

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Співачка пригадала, як близько 10 років тому шукала кошти, щоб допомогти дитячому будинку. Вона зустрілась з впливовим чоловіком, який міг би надати гроші для дітей. Однак їхня ділова розмова пішла не за планом.

У якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом". Тоді я не знала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Артистка зазначила, що зараз підняла б ґвалт, кричала та викликала б поліцію. Але тоді не зреагувала таким чином.

Які зірки зізналися, що зазнали домагань