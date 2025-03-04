Злата Огнєвіч вперше зізналась, що зазнала домагань з боку впливового чоловіка
- Злата Огнєвіч розповіла, що зазнала домагань з боку впливового чоловіка, який зробив їй недоречну пропозицію під час зустрічі.
Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що до неї чіплявся впливовий чоловік. Він зробив їй недоречну пропозицію та почав дозволяти собі зайве.
Останніми тижнями в Україні жінки розповідають про те, як ставали жертвами домагань і харасменту та отримували недоречні пропозиції від чоловіків. Злата Огнєвіч зізналася, що і її це не оминуло, пише 24 Канал з посиланням на "Люкс ФМ".
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Співачка пригадала, як близько 10 років тому шукала кошти, щоб допомогти дитячому будинку. Вона зустрілась з впливовим чоловіком, який міг би надати гроші для дітей. Однак їхня ділова розмова пішла не за планом.
У якийсь момент під час нашої зустрічі, яка проходила в людному місці, він поклав руку мені на коліно, почав гладити волосся і казати: "Знаєш, в мене вдома є така класна колекція платівок, давай з тобою поїдемо послухаємо разом". Тоді я не знала, що йому на це відповісти. Я просто заклякала на місці, у мене не було слів,
– зізналась Злата Огнєвіч.
Артистка зазначила, що зараз підняла б ґвалт, кричала та викликала б поліцію. Але тоді не зреагувала таким чином.
Які зірки зізналися, що зазнали домагань
- Акторка Олена Хохлаткіна зазнала домагань в театрі в юному віці. Один артист хотів перевірити її "доступність", а режисер міг "хапати за груди".
- Дар'я Трегубова розповіла про сексуальні домагання з боку режисера. Їй було 17 років, коли чоловік натякав їй на інтим та пропонував дивитися дорослі фільми.
- Анна Саліванчук ледь не стала жертвою зґвалтування з боку фотографа Олександра Ктиторчука. Після фотосесії він намагався схилити акторку до інтиму.