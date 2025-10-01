Який штраф за непроходження ВЛК та що буде, якщо його оплатити
- За непроходження ВЛК у період воєнного стану передбачений штраф 17 000 – 25 500 гривень.
- Оплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти ВЛК, а систематичне ухилення може призвести до кримінальної відповідальності.
Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада 2025 року. Наразі серед найпоширеніших порушень правил військового обліку – непроходження ВЛК.
Що буде, якщо оплатити штраф за це, пояснив адвокат Дмитро Дончак на порталі b2bconsult. Деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.
Який штраф за непроходження ВЛК?
За словами адвоката, якщо людина не пройшла ВЛК у встановлений законодавством термін, то накладання штрафу – цілком законне. А от статус "у розшуку" в Резерв+ означає не зовсім те, що всі розуміють у буквальному сенсі.
Ви не злочинець, вас не розшукує поліція. Але цей статус означає, що в разі зупинки працівниками поліції людина буде примусово доставлена до найближчого ТЦК для проходження ВЛК,
– пояснив Дончак.
Таке порушення кваліфікується за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф 3 400 – 5 100 гривень, а також 5 100 – 8 500 гривень відповідно.
Варто зауважити, що під час дії особливого періоду, тобто воєнного стану, за подібне правопорушення передбачений штраф 17 000 – 25 500 гривень. Однак його сплата не звільняє від обов'язку пройти ВЛК.
Якщо ж після сплати штрафу людина знову продовжить ухилятися від проходження ВЛК, то це вже буде кваліфікуватися як нове правопорушення і, відповідно, новий штраф,
– зазначив адвокат.
Окрім того, він попередив, що буде, якщо систематично ухилятися від проходження ВЛК: не являтися в ТЦК за викликом після неодноразових штрафів, ігнорувати повістки, відмовлятися від проходження ВЛК. Подібні дії можуть кваліфікувати як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Це вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність – стаття 336 Кримінального Кодексу України.
Як сплатити штраф у Резерв+?
Дані про наявність штрафу за порушення військового обліку можна дізнатися у застосунку Резерв+ та навіть отримати повну виписку з відомостями про правопорушення. Якщо ж ідеться про наявність кримінального провадження, у якому громадянин має статус підозрюваного, деталі можна дізнатися через Дію.
Система Резерв+ налаштована так, що спершу з'являється повідомлення про сплату штрафу. Особа може визнати порушення, натиснувши кнопку й подавши заяву. Тільки потім складається постанова про притягнення до адміністративної відповідальності.
Для сплати штрафу зі знижкою слід оновити застосунок до актуальної версії. Протягом 3 днів після заяви про визнання порушення ТЦК ухвалює рішення щодо опції сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.