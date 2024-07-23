Штрафи за неоновлені дані: кого стосується, які суми покарання та як можна оскаржити

16 липня завершився термін оновлення даних військовозобов'язаними – оновити свою контактну інформацію можна було через застосунок "Резерв+", ЦНАПи та ТЦК. На тих, хто не оновив дані або порушив правила військового обліку, відтепер накладатимуть підвищені штрафи.

24 Канал нагадує інформацію про те, як зміняться штрафи після завершення терміну оновлення даних та коли й на кого їх накладатимуть.

До теми Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

Які дані мали оновити військовозобов'язані

Оновити свої облікові дані мали чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Вони мали внести прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності, місце народження, інші персональні дані – освіту, сімейний стан, місце роботи тощо.

Дані про освіту та інші розширені дані можна було оновити лише у ТЦК, отже, з 17 липня тих, про кого такі дані відсутні, можуть додатково викликати до ТЦК.

Оновити дані без штрафів можна було лише до 16 липня – після цієї дати настає адміністративна відповідальність.

Якими будуть штрафи

Чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити дані через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через "Резерв+".

Відповідно до першого порушення передбачено штраф від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час (або за повторне порушення).

Також штрафи передбачено за відмову від повістки або неявку за нею до територіального центру комплектування. Зокрема, у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

для громадян та для посадових та юридичних осіб. Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки, до них можуть застосувати тимчасове обмеження за рішенням суду на право керування автомобілем.

Якщо військовозобов'язаний своєчасно не оновить свої військово-облікові дані, то поліція має доставити його до ТЦК. Якщо це зробити буде неможливо з якоїсь причини, то тоді на порушника правил мобілізації накладуть тимчасові обмеження. Зокрема, він не зможе керувати транспортним засобом. Цього права його позбавлять за рішенням суду.Водночас неможливо позбавити права керувати транспортом осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.

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Чи є штраф від ТЦК і чи відкрите виконавче провадження, можна безоплатно перевірити в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації,

– нагадали у Мін'юсті.

Коли штрафуватимуть

Військовозобов'язані, які не оновили дані до 16 липня, не будуть оштрафовані відразу, а про сам штраф можна буде дізнатися в Дії. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова,

– пояснив Лазуткін.

Далі військово-облікові дані можна оновити в ТЦК та Резерв+, однак тепер це не звільняє від штрафу, зазначив речник Міноборони.

За словами Лазуткіна, як і при будь-якому адміністративному правопорушенні має бути дотримана процедура – складено протокол, наявна постанова суду.

"Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи, наприклад, за перевищення швидкості. У тому ж застосунку Дія це можна буде зробити", – зазначив речник Міноборони.

Якщо ж людина не оновила дані, за місцем реєстрації їй може прийти штраф.

До теми У Міноборони відповіли, скільки людей не змогли оновити дані через Резерв+ і мають йти в ТЦК

Хто виписуватиме штраф та як його оскаржити

За одне правопорушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження на це мають ТЦК та СП: уповноважена посадова особа військкомату складатиме адміністративні протоколи, збиратиме матеріали справи та подаватиме їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який ухвалюватиме рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Це пояснила представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України Ірина Гарбуз під час брифінгу.

Ті, хто не згоден зі штрафом, зможуть звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Це потрібно зробити впродовж 10 днів від дня винесення постанови про притягнення до відповідальності.

від дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності, зазначили у Генштабі.

Скільки людей у розшуку та чи будуть масові штрафи

З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 000 адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більш як 400 000 повідомлень щодо розшуку тих, хто ухиляється від військової служби, йдеться у відповіді Міноборони на запит юриста Романа Лихачова.

У 2022 році ТЦК подали близько 21 300 заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов'язаних, найбільше – у Львівській області. Це 15 800 заяв. У 2023 – 2024 роках ТЦК подали 20 870 таких заяв. Найбільше також на Львівщині – близько 8 600.

З початку 2024 року за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників 11 798 штрафів, повідомляє Опендатабот Це більше, ніж за весь 2023 рік, коли було примусово стягнуто 10 337 таких штрафів. Третина зі штрафів 2024 року вже закрита – 4 236 стягнень. 7 562 штрафи все ще стягується з боржників.

За словами Лихачова, в Україні близько 5 – 6 мільйонів людей, придатних для проходження служби. Навіть за врахуванням тих, хто оновив дані, на оформлення штрафів для такої кількості людей "треба буде десятки, якщо не сотні років", вважає юрист.

На мою думку, питання не у спроможності судової системи щодо розгляду штрафів, адже далеко не всі правопорушники, знаючи, що вони дійсно порушили закон, підуть до суду для оскарження штрафу. Питання більше у спроможності ТЦК виписати ці штрафи,

– прокоментував 24 Каналу адвокат і юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.

Хоч Верховна Рада й збільшила для ТЦК строк накладення штрафу із 2 місяців до одного року, однак для того щоб виписати один штраф, треба:

виявити правопорушення;

скласти протокол;

викликати рекомендованим листом правопорушника для надання пояснень;

скласти постанову з правопорушником або без нього;

направити постанову правопорушнику рекомендованим листом;

направити постанову у виконавчу службу, якщо правопорушник не виконав постанову.

"Також адміністративне стягнення (в контексті теми з оновленням даних) може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення", – каже Золотухін.

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Невідомо, з якого періоду вважати день його виявлення і чи не буде днем виявлення 16 липня, коли завершиться уточнення даних і для ТЦК будуть відомі усі, хто цього не зробив. Безумовно, що сума штрафу зумовить частіші звернення до суду, ніж це є зараз, але й спроможність ТЦК складати такі матеріали вчасно та якісно під питанням,

– зазначає юрист.