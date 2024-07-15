Наскільки багато людей не змогли оновити дані в застосунку й мають іти в ТЦК, відповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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Оновлення даних у Резерв+
Посадовиця зауважила, що тут треба розділити одразу дві різні проблеми. Перша – головна функціональність Резерв+, – оновити дані упродовж 60 днів.
Ти оновлюєш дані, система щодо тебе фіксує мітку часу. Багато запитів було від користувачів: "Я оновив дані – номер телефону, пошту та місце проживання, чому в мене статус "дані уточнюються"?". Бо уточнюються не ті дані, які ви внесли, а дані в реєстрі "Оберіг",
– підкреслила Черногоренко.
Додала, щодо контактних даних, – це автоматичний функціонал. Якщо заповнив, – виконав своє зобов'язання.
Щодо бронювання, ВЛК, помилки у даних – Резерв+ транслює дані, які заносять ТЦК в "Оберіг". Якщо щось не так, то це можна виправити шляхом походу в ТЦК чи звернення до застосунку,
– зазначила заступниця міністра оборони.