Зокрема, в застосунку запустять нові сервіси для автоматичного бронювання та отримання відстрочки від мобілізації. До слова, на початку липня в Міноборони заявили, що свої військо-облікові дані через Резерв+ оновили майже 3,2 мільйона українців.

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Що в Міноборони кажуть про майбутнє Резерв+

Маємо задачу перетворити Резерв+ на цифрову альтернативу ТЦК та СП. Де люди зможуть отримати всі сервіси, які зараз існують тільки офлайн. Також хочемо змінити філософію щодо наболілого питання відстрочки від мобілізації і бронювання,

– заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Зокрема, планується впровадження нового сервісу єБронювання, який дозволить швидко і зручно здійснювати бронювання за декілька хвилин. Готовий статус бронювання відображатиметься в Резерв+, що значно спростить цей процес для військовозобов'язаних.

Також важливим аспектом є питання відстрочки від мобілізації. Наразі для отримання відстрочки необхідно звертатися до ТЦК та СП з заявою, що займає багато часу.

"Хочемо, щоб людина заходила в Резерв+, робила запит у держреєстр і після підтвердження автоматично отримувала відстрочку. Якщо хоче відмовитися від неї – тільки тоді має йти з заявою фізично", – зазначила Черногоренко.