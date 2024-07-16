У інтерв'ю для ютуб-каналу "Є ПИТАННЯ" заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко відповіла, чи також штрафуватимуть тих українців, які перебувають за кордоном і не оновили дані, – інформує 24 Канал.

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Що буде за відмову від оновлення даних

За словами посадовиці, українські громадяни, хоч і перебувають за кордоном, мають такі ж конституційні обов'язки, як і ті українці, що живуть у своїй державі.

Тобто українці за кордоном також повинні оновити свої військово-облікові дані. Проте чиновниця визнала, що виписати адміністративний штраф через відмову від оновлення даних у такому разі буде важко.

На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, вона має сплатити штраф тощо,

– сказала Черногоренко.

Заступниця голови Міноборони наголосила на рівності та справедливості, що має існувати для всіх категорій громадян України.

Тут не може бути якогось виокремлення. Все так само – адміністративна відповідальність. Просто державі буде трошки складніше реалізувати це. З огляду на те, що люди вимушені були залишити свою державу

Зверніть увагу! За відмову від оновлення даних доведеться сплатити штраф від 17 000 до 25 500 гривень, про що йдеться в законі, який набув чинності 18 травня 2024 року.

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Оновити дані можливо, зокрема, через мобільний застосунок Резерв+, аби уникнути довгих черг до територіальних центрів комплектування чи ЦНАПів.