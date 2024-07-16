В интервью для ютуб-канала "Є ПИТАННЯ" заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко ответила, будут ли также штрафовать тех украинцев, которые находятся за рубежом и не обновили данные, – информирует 24 Канал.

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Что будет за отказ от обновления данных

По словам чиновницы, украинские граждане, хоть и находятся за рубежом, имеют такие же конституционные обязанности, как и те украинцы, живущие в своем государстве.

То есть украинцы за рубежом также должны обновить свои военно-учетные данные. Однако чиновница признала, что выписать административный штраф за отказ от обновления данных в таком случае будет трудно.

К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф и тому подобное,

– сказала Черногоренко.

Заместитель главы Минобороны отметила равенство и справедливость, что должно существовать для всех категорий граждан Украины.

Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же – административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство

Обратите внимание! За отказ от обновления данных придется заплатить штраф от 17 000 до 25 500 гривен, о чем говорится в законе, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

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Обновить данные возможно, в частности, через мобильное приложение Резерв+, чтобы избежать длинных очередей в территориальные центры комплектования или ЦПАУ.