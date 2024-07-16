В интервью для ютуб-канала "Є ПИТАННЯ" заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко ответила, будут ли также штрафовать тех украинцев, которые находятся за рубежом и не обновили данные, – информирует 24 Канал.
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Что будет за отказ от обновления данных
По словам чиновницы, украинские граждане, хоть и находятся за рубежом, имеют такие же конституционные обязанности, как и те украинцы, живущие в своем государстве.
То есть украинцы за рубежом также должны обновить свои военно-учетные данные. Однако чиновница признала, что выписать административный штраф за отказ от обновления данных в таком случае будет трудно.
К сожалению, нет однозначного инструмента, каким образом это реализовать. Потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, он должен оплатить штраф и тому подобное,
– сказала Черногоренко.
Заместитель главы Минобороны отметила равенство и справедливость, что должно существовать для всех категорий граждан Украины.
Здесь не может быть какого-то выделения. Все так же – административная ответственность. Просто государству будет немножко сложнее реализовать это. Учитывая то, что люди вынуждены были покинуть свое государство
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Обновить данные возможно, в частности, через мобильное приложение Резерв+, чтобы избежать длинных очередей в территориальные центры комплектования или ЦПАУ.