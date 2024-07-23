Штрафы за необновленные данные: кого касается, какие суммы наказания и как можно обжаловать
16 июля завершился срок обновления данных военнообязанными – обновить свою контактную информацию можно было через приложение "Резерв+", ЦПАУ и ТЦК. На тех, кто не обновил данные или нарушил правила воинского учета, отныне будут накладывать повышенные штрафы.
24 Канал напоминает информацию о том, как изменятся штрафы после завершения срока обновления данных и когда и на кого их будут накладывать.
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Какие данные должны были обновить военнообязанные
Обновить свои учетные данные должны были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Они должны были внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные данные – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.
- Данные об образовании и другие расширенные данные можно было обновить только в ТЦК, следовательно, с 17 июля тех, о ком такие данные отсутствуют, могут дополнительно вызвать в ТЦК.
- Обновить данные без штрафов можно было только до 16 июля – после этой даты наступает административная ответственность.
Какими будут штрафы
Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).
- Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц.
- В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.
- Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.
В то же время невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.
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Есть ли штраф от ТЦК и открыто ли исполнительное производство, можно бесплатно проверить в автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП).
Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации,
– напомнили в Минюсте.
Когда будут штрафовать
Военнообязанные, которые не обновили данные до 16 июля, не будут оштрафованы сразу, а о самом штрафе можно будет узнать в Дие. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".
Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление,
– объяснил Лазуткин.
Далее военно-учетные данные можно обновить в ТЦК и Резерв+, однако теперь это не освобождает от штрафа, отметил представитель Минобороны.
По словам Лазуткина, как и при любом административном правонарушении должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, имеется постановление суда.
"Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах, например, за превышение скорости. В том же приложении Дия это можно будет сделать", – отметил спикер Минобороны.
Если же человек не обновил данные, по месту регистрации ему может прийти штраф.
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Кто будет выписывать штраф и как его обжаловать
За одно правонарушение предусмотрено наложение одного штрафа. Полномочия на это имеют ТЦК и СП: уполномоченное должностное лицо военкомата будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение к руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности. Это объяснила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз во время брифинга.
- Те, кто не согласен со штрафом, смогут обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности.
- При рассмотрении дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть привлечен еще раз к ответственности, отметили в Генштабе.
Сколько людей в розыске и будут ли массовые штрафы
С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 000 админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 000 сообщений о розыске тех, кто уклоняется от военной службы, говорится в ответе Минобороны на запрос юриста Романа Лихачева.
В 2022 году ТЦК подали около 21 300 заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных, больше всего – во Львовской области. Это 15 800 заявлений. В 2023 – 2024 годах ТЦК подали 20 870 таких заявлений. Больше всего также на Львовщине – около 8 600.С начала 2024 года за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов, сообщает Опендатабот.
Это больше, чем за весь 2023 год, когда было принудительно взыскано 10 337 таких штрафов. Треть из штрафов 2024 года уже закрыта – 4 236 взысканий. 7 562 штрафа все еще взыскивается с должников.
По словам Лихачева, в Украине около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы. Даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов для такого количества людей "надо будет десятки, если не сотни лет", считает юрист.
По моему мнению, вопрос не в способности судебной системы по рассмотрению штрафов, ведь далеко не все правонарушители, зная, что они действительно нарушили закон, пойдут в суд для обжалования штрафа. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы,
– прокомментировал 24 Каналу адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.
Хотя Верховная Рада и увеличила для ТЦК срок наложения штрафа с 2 месяцев до одного года, однако для того чтобы выписать один штраф, надо:
- выявить правонарушение;
- составить протокол;
- вызвать заказным письмом правонарушителя для дачи объяснений;
- составить постановление с правонарушителем или без него;
- направить постановление правонарушителю заказным письмом;
- направить постановление в исполнительную службу, если правонарушитель не выполнил постановление.
"Также административное взыскание (в контексте темы с обновлением данных) может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения", – говорит Золотухин.
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Неизвестно, с какого периода считать день его обнаружения и не будет ли днем обнаружения 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно под вопросом,
– отмечает юрист.