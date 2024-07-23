Штрафы за необновленные данные: кого касается, какие суммы наказания и как можно обжаловать

16 июля завершился срок обновления данных военнообязанными – обновить свою контактную информацию можно было через приложение "Резерв+", ЦПАУ и ТЦК. На тех, кто не обновил данные или нарушил правила воинского учета, отныне будут накладывать повышенные штрафы.

24 Канал напоминает информацию о том, как изменятся штрафы после завершения срока обновления данных и когда и на кого их будут накладывать.

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Какие данные должны были обновить военнообязанные

Обновить свои учетные данные должны были мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Они должны были внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные данные – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Данные об образовании и другие расширенные данные можно было обновить только в ТЦК, следовательно, с 17 июля тех, о ком такие данные отсутствуют, могут дополнительно вызвать в ТЦК.

Обновить данные без штрафов можно было только до 16 июля – после этой даты наступает административная ответственность.

Какими будут штрафы

Мужчины, которые находятся за рубежом, должны обновить данные через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете, или через "Резерв+".

Согласно первому нарушению предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время и от 17 000 до 25 500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку за ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

для граждан и для должностных и юридических лиц. Если военнообязанные не выполнят свои обязанности, к ним могут применить временное ограничение по решению суда на право управления автомобилем.

Если военнообязанный своевременно не обновит свои военно-учетные данные, то полиция должна доставить его в ТЦК. Если это сделать будет невозможно по какой-то причине, то тогда на нарушителя правил мобилизации наложат временные ограничения. В частности, он не сможет управлять транспортным средством. Этого права его лишат по решению суда.В то же время невозможно лишить права управлять транспортом лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.

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Есть ли штраф от ТЦК и открыто ли исполнительное производство, можно бесплатно проверить в автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП).

Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации,

– напомнили в Минюсте.

Когда будут штрафовать

Военнообязанные, которые не обновили данные до 16 июля, не будут оштрафованы сразу, а о самом штрафе можно будет узнать в Дие. Об этом рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Штраф – это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление,

– объяснил Лазуткин.

Далее военно-учетные данные можно обновить в ТЦК и Резерв+, однако теперь это не освобождает от штрафа, отметил представитель Минобороны.

По словам Лазуткина, как и при любом административном правонарушении должна быть соблюдена процедура – составлен протокол, имеется постановление суда.

"Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах, например, за превышение скорости. В том же приложении Дия это можно будет сделать", – отметил спикер Минобороны.

Если же человек не обновил данные, по месту регистрации ему может прийти штраф.

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Кто будет выписывать штраф и как его обжаловать

За одно правонарушение предусмотрено наложение одного штрафа. Полномочия на это имеют ТЦК и СП: уполномоченное должностное лицо военкомата будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать их на рассмотрение к руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности. Это объяснила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз во время брифинга.

Те, кто не согласен со штрафом, смогут обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Это нужно сделать в течение 10 дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности.

со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности. При рассмотрении дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть привлечен еще раз к ответственности, отметили в Генштабе.

Сколько людей в розыске и будут ли массовые штрафы

С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 000 админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 000 сообщений о розыске тех, кто уклоняется от военной службы, говорится в ответе Минобороны на запрос юриста Романа Лихачева.

В 2022 году ТЦК подали около 21 300 заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных, больше всего – во Львовской области. Это 15 800 заявлений. В 2023 – 2024 годах ТЦК подали 20 870 таких заявлений. Больше всего также на Львовщине – около 8 600.

С начала 2024 года за нарушение правил воинского учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников 11 798 штрафов, сообщает Опендатабот Это больше, чем за весь 2023 год, когда было принудительно взыскано 10 337 таких штрафов. Треть из штрафов 2024 года уже закрыта – 4 236 взысканий. 7 562 штрафа все еще взыскивается с должников.

По словам Лихачева, в Украине около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы. Даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов для такого количества людей "надо будет десятки, если не сотни лет", считает юрист.

По моему мнению, вопрос не в способности судебной системы по рассмотрению штрафов, ведь далеко не все правонарушители, зная, что они действительно нарушили закон, пойдут в суд для обжалования штрафа. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы,

– прокомментировал 24 Каналу адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

Хотя Верховная Рада и увеличила для ТЦК срок наложения штрафа с 2 месяцев до одного года, однако для того чтобы выписать один штраф, надо:

выявить правонарушение;

составить протокол;

вызвать заказным письмом правонарушителя для дачи объяснений;

составить постановление с правонарушителем или без него;

направить постановление правонарушителю заказным письмом;

направить постановление в исполнительную службу, если правонарушитель не выполнил постановление.

"Также административное взыскание (в контексте темы с обновлением данных) может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения", – говорит Золотухин.

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Неизвестно, с какого периода считать день его обнаружения и не будет ли днем обнаружения 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно под вопросом,

– отмечает юрист.