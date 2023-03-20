Треба швидко все вирішувати на полі бою, – Піонтковський припустив, що задумав Сі Цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до Москви дав чіткий сигнал про свої подальші плани. Натомість Вашингтон прекрасно зчитав посилання китайського очільника та налаштований сприяти закінченню війни в Україні в 2023 році.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, у Сі Цзіньпіна насправді грандіозні плани в межах міжнародної політичної арени.

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Результати візиту Сі Цзіньпіна до Путіна

Андрій Піонтковський повідомив, що основні меседжі президента Китаю вже відомі.

"Він видав московському князю ярлик на додаткові 6 років правління – з 2024 по 2030 рік. Це взагалі безкомпромісна дурість, яка дуже не схожа на традиційний китайський стиль дипломатії", – пояснив він, відреагувавши на слова Сі Цзіньпіна про народну підтримку Владіміра Путіна на президентських виборах.

Опозиціонер наголосив, що у Сі Цзіньпіна поїхав дах.

Втім, за його словами, це не заважає Китаю досягати успіху на внутрішньополітичному та зовнішньополітичному рівнях.

Він проголосив себе китайським імператором і покінчив зі спадком Ден Сяопіна. І нещодавно дійсно дуже серйозного успіху досягнув в примиренні, на скільки воно виявиться тривалим – це інше питання, Саудівської Аравії та Ірану,

– підкреслив він.

Піонтковський переконаний, що фактично китайський лідер зупинив тисячолітню серйозну війну.

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Китай перейшов межу

Проте таке відверте звертання до Путіна – перебір навіть російської еліти.

Він просто увійшов у Кремль, поклав ноги на стіл і оголосив, хто буде наступним керівником на Московії, це дуже серйозна помилка навіть в російському контексті, але не менш серйозна в американському,

– переконаний він.

Опозиціонер наголосив, що на фоні таких "ігор" Китаю та Росії значно посилилася антипутінська політика Заходу.

Нова імперія зла

Андрій Піонтковський не виключає, що заява Ентоні Блінкена, держсекретаря США, могла стати реакцією на висловлювання Сі Цзіньпіна в Росії. Він виступив проти будь-якого заморожування російсько-українського конфлікту та неможливість призупинення бойових дій на користь КНР та Росії.

"Товариш Сі Цзіньпін уявив себе не тільки імператором Китаю, він будує свою світову імперію зла, яку він, звичайно, буде очолювати", – пояснив він.

За його словами, входитимуть до так званої імперії Іран, Росія, Китай та КНДР.

До речі, всі ще й з ядерною зброєю та абсолютно дурними керівниками. Це дуже серйозний виклик, який Захід не проігнорує,

– наголосив він.

На його думку, Вашингтон переконаний, що поведінка очільника Китаю в Росії лише чергове свідчення укріплення цієї імперії зла.

Необхідні рішучі дії України

Піонтковський пояснив, що Китаю та його небезпечній політиці не можна давати шансів.

"Її треба знищувати на початку військовим шляхом – переможними військовими операціями контрнаступу України", – переконаний він.

На його думку, ліквідуванням Ірану займеться Ізраїль – острів свободи.

США отримали сигнал

Опозиціонер зазначив, що Китай наразі фактично позбавив аргументів всю пропутінську партію в США.

"Поставивши його князювати з 2024 по 2030 рік, він вже зробив можливу поразку Путіна в цьому році колосальним ударом по своєму самолюбству", – підкреслив він.

За його словами, багато хто чекає на помилку Китаю, який фактично міцно зв'язав себе з Путіним. Тож все ж китайська влада, певно, не залишає Росію без підтримки, наприклад, чіпи чи інтегральні схеми цілком можуть передаватися.

На його думку, небезпека від Китаю наразі дійсно серйозна.

Я б не ізолював би це питання у Вашингтоні і зважав би на зростаючу небезпеку світової імперії зла в тому складі, в якому я перерахував: Китай, Іран, Росія та Корейська Народно-Демократична Республіка. Усі ці країни є негідниками,

– резюмував він.

Опозиціонер зауважив, що все ж треба зосереджуватися не лише на намірах Сі Цзіньпіна та ворожої сторони, але й на намірах Заходу.

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