Надо быстро все решать на поле боя, – Пионтковский предположил, что задумал Си Цзиньпин

Президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву дал четкий сигнал о своих дальнейших планах. Вашингтон же прекрасно считал настрой китайского руководителя и намерен способствовать окончанию войны в Украине в 2023 году.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, у Си Цзиньпина действительно грандиозные планы в пределах международной политической арены.

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Результаты визита Си Цзиньпина в Путин

Андрей Пионтковский сообщил, что основные месседжи президента Китая уже известны.

"Он выдал московскому князю ярлык на дополнительные 6 лет правления - с 2024 по 2030 год. Это вообще бескомпромиссная глупость, которая очень не похожа на традиционный китайский стиль дипломатии", – пояснил он, отреагировав на слова Си Цзиньпина о народной поддержке Владимира Путина выборах.

Оппозиционер подчеркнул, что у Си Цзиньпина поехала крыша.

Впрочем, по его словам, это не мешает Китаю добиваться успеха на внутриполитическом и внешнеполитическом уровнях.

Он провозгласил себя китайским императором и покончил с наследием Дэн Сяопина. И недавно действительно очень серьезный успех достиг в примирении, на сколько оно окажется длительным – это другой вопрос, Саудовской Аравии и Ирана,

– подчеркнул он.

Пионтковский уверен, что фактически китайский лидер остановил тысячелетнюю серьезную войну.

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Однако такое откровенное обращение к Путину – перебор даже российской элиты.

Он просто вошел в Кремль, положил ноги на стол и объявил, кто будет следующим руководителем на Московии, это очень серьезная ошибка даже в российском контексте, но не менее серьезная в американском,

– убежден он.

Оппозиционер подчеркнул, что на фоне таких "игр" Китая и России значительно усилилась антипутинская политика Запада.

Новая империя зла

Андрей Пионтковский не исключает, что заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США, могло стать реакцией на высказывания Си Цзиньпина в России. Он выступил против любой заморозки российско-украинского конфликта и невозможности приостановки боевых действий в пользу КНР и России.

"Товарищ Си Цзиньпин вообразил себя не только императором Китая, он строит свою мировую империю зла, которую он, конечно, будет возглавлять", – пояснил он.

По его словам, будут входить в так называемую империю Иран, Россия, Китай и КНДР.

Кстати, все еще с ядерным оружием и совершенно глупыми руководителями. Это очень серьезный вызов, который Запад не проигнорирует,

– подчеркнул он.

По его мнению, Вашингтон убежден, что поведение главы Китая в России лишь очередное свидетельство укрепления этой империи зла.

Необходимы решительные действия Украины

Пионтковский объяснил, что Китаю и его опасной политике нельзя давать шансы.

"Ее нужно уничтожать в начале военным путем – победными военными операциями контрнаступления Украины", – убежден он.

По его мнению, ликвидированием Ирана займется Израиль – остров свободы.

США получили сигнал

Оппозиционер отметил, что Китай фактически фактически лишил аргументов всю пропутинскую партию в США.

"Поставив его княжить с 2024 по 2030 год, он уже сделал возможное поражение Путина в этом году колоссальным ударом по своему самолюбию", – подчеркнул он.

По его словам, многие ожидают ошибки Китая, который фактически крепко связал себя с Путиным. Поэтому китайские власти, вероятно, не оставляют Россию без поддержки, например, чипы или интегральные схемы вполне могут передаваться.

По его мнению, опасность от Китая действительно серьезная.

Я бы не изолировал бы этот вопрос в Вашингтоне и считался бы с растущей опасностью мировой империи зла в том составе, в котором я перечислил: Китай, Иран, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика. Все эти страны являются негодяями,

– резюмировал он.

Оппозиционер отметил, что все же нужно сосредотачиваться не только на намерениях Си Цзиньпина и вражеской стороны, но и на намерениях Запада.

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