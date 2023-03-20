Надо быстро все решать на поле боя, – Пионтковский предположил, что задумал Си Цзиньпин
Президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву дал четкий сигнал о своих дальнейших планах. Вашингтон же прекрасно считал настрой китайского руководителя и намерен способствовать окончанию войны в Украине в 2023 году.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, у Си Цзиньпина действительно грандиозные планы в пределах международной политической арены.
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Результаты визита Си Цзиньпина в Путин
Андрей Пионтковский сообщил, что основные месседжи президента Китая уже известны.
"Он выдал московскому князю ярлык на дополнительные 6 лет правления - с 2024 по 2030 год. Это вообще бескомпромиссная глупость, которая очень не похожа на традиционный китайский стиль дипломатии", – пояснил он, отреагировав на слова Си Цзиньпина о народной поддержке Владимира Путина выборах.
Оппозиционер подчеркнул, что у Си Цзиньпина поехала крыша.
Впрочем, по его словам, это не мешает Китаю добиваться успеха на внутриполитическом и внешнеполитическом уровнях.
Он провозгласил себя китайским императором и покончил с наследием Дэн Сяопина. И недавно действительно очень серьезный успех достиг в примирении, на сколько оно окажется длительным – это другой вопрос, Саудовской Аравии и Ирана,
– подчеркнул он.
Пионтковский уверен, что фактически китайский лидер остановил тысячелетнюю серьезную войну.
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Китай перешел границу
Однако такое откровенное обращение к Путину – перебор даже российской элиты.
Он просто вошел в Кремль, положил ноги на стол и объявил, кто будет следующим руководителем на Московии, это очень серьезная ошибка даже в российском контексте, но не менее серьезная в американском,
– убежден он.
Оппозиционер подчеркнул, что на фоне таких "игр" Китая и России значительно усилилась антипутинская политика Запада.
Новая империя зла
Андрей Пионтковский не исключает, что заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США, могло стать реакцией на высказывания Си Цзиньпина в России. Он выступил против любой заморозки российско-украинского конфликта и невозможности приостановки боевых действий в пользу КНР и России.
"Товарищ Си Цзиньпин вообразил себя не только императором Китая, он строит свою мировую империю зла, которую он, конечно, будет возглавлять", – пояснил он.
По его словам, будут входить в так называемую империю Иран, Россия, Китай и КНДР.
Кстати, все еще с ядерным оружием и совершенно глупыми руководителями. Это очень серьезный вызов, который Запад не проигнорирует,
– подчеркнул он.
По его мнению, Вашингтон убежден, что поведение главы Китая в России лишь очередное свидетельство укрепления этой империи зла.
Необходимы решительные действия Украины
Пионтковский объяснил, что Китаю и его опасной политике нельзя давать шансы.
"Ее нужно уничтожать в начале военным путем – победными военными операциями контрнаступления Украины", – убежден он.
По его мнению, ликвидированием Ирана займется Израиль – остров свободы.
США получили сигнал
Оппозиционер отметил, что Китай фактически фактически лишил аргументов всю пропутинскую партию в США.
"Поставив его княжить с 2024 по 2030 год, он уже сделал возможное поражение Путина в этом году колоссальным ударом по своему самолюбию", – подчеркнул он.
По его словам, многие ожидают ошибки Китая, который фактически крепко связал себя с Путиным. Поэтому китайские власти, вероятно, не оставляют Россию без поддержки, например, чипы или интегральные схемы вполне могут передаваться.
По его мнению, опасность от Китая действительно серьезная.
Я бы не изолировал бы этот вопрос в Вашингтоне и считался бы с растущей опасностью мировой империи зла в том составе, в котором я перечислил: Китай, Иран, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика. Все эти страны являются негодяями,
– резюмировал он.
Оппозиционер отметил, что все же нужно сосредотачиваться не только на намерениях Си Цзиньпина и вражеской стороны, но и на намерениях Запада.
Си Цзиньпин хочет войти в историю
- По мнению военного эксперта Юрия Федорова, цель Си Цзиньпина – войти в историю как человек, урегулировавший конфликт между Россией и Украиной.
- Да, китайскому лидеру нужно повлиять на Путина и вынудить его принять выдвинутые условия. Речь идет о первом пункте так называемого "мирного плана" – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Другими словами, Россия должна вывести свои войска из Украины на границы 1991 года.
- Как известно, это совсем не устраивает россиян. Но они не могут не учитывать, что думает их китайский "старший брат".