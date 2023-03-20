Следует понимать, что этот визит Си Цзиньпин совершает после решения Международного уголовного суда. Напомним, что он выдал ордер на арест Путина. Тем временем глава Китая демонстрирует, что соответствующее постановление Пекина отнюдь не касается и не интересует.

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Не осуждает преступления, а поддерживает

Блинкен отметил, что визит Си Цзиньпина в Россию – демонстрация того, что Китай не считает, что необходимо привлечь к ответственности Путина. То же касается осуждения зверств, совершенных россиянами на территории Украины.

Вместо того чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления.

– подчеркнул он.

Блинкен также отметил, что "элементы" мирного предложения Китая, касающиеся войны России против Украины, соответствуют усилиям, поддерживаемым США.

"Предложение Китая включает элементы, которые мы давно поддерживаем, в том числе обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и действительно первый элемент призывает к поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран", – добавил Блинкен.

В то же время он обратил внимание на призывы к прекращению войны, которые также звучат из Китая. По словам Блинкена, такие заявления, которые не охватывают "вывод российских войск с украинской территории", – фактически могут считаться ратификацией российского завоевания. Ведь это позволит Путину не только отдохнуть, но и перевооружить свои войска. Это означает, что он сможет снова начать войну, но уже в более выгодное для России время.

Мир не должен быть обманутым каким-либо тактическим шагом России, поддержанным Китаем или какой-либо другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях,

– подчеркнул Блинкен.

Детали переговоров Си и Путина