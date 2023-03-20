Слід розуміти, що цей візит Сі Цзіньпін робить після рішення Міжнародного кримінального суду. Нагадаємо, що він видавордер на арешт Путіна. Натомість глава Китаю демонструє, що відповідна ухвала Пекіна аж ніяк не стосується і не цікавить.

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Не засуджує злочини, а підтримує

Блінкен зауважив, що візит Сі Цзіньпіна до Росії – демонстрація того, що Китай не вважає, що необхідно притягнути до відповідальності Путіна. Те ж стосується засудження звірств, скоєних росіянами на території України.

Замість того, щоб навіть засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини,

– підкреслив він.

Блінкен також зауважив, що "елементи" мирної пропозиції Китаю, які стосуються війни Росії проти України, відповідають зусиллям, які підтримують США.

"Пропозиція Китаю включає елементи, які ми давно підтримуємо, в тому числі забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення і, дійсно, перший елемент закликає до підтримки суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх країн", – додав Блінкен.

Водночас він звернув уваги на заклики до припинення війни, які також звучать з Китаю. За словами Блінкена, такі заяви, які не охоплюють "виведення російських військ з української території", – фактично можуть вважатися ратифікацією російського завоювання. Адже це дасть можливість Путіну не лише відпочити, а й переозброїти свої війська. Це означає, що він зможе знову почати війну, але вже у вигідніший для Росії час.

Світ не повинен бути обдуреним будь-яким тактичним кроком Росії, підтриманим Китаєм або будь-якою іншою країною, щоб заморозити війну на своїх умовах,

– наголосив Блінкен.

Деталі переговорів Сі та Путіна