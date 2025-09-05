Сили оборони зачистили від ворога населений пункт на Добропільському напрямку, – ОСУВ "Дніпро"
- Сили оборони зачистили населений пункт на Добропільському напрямку, локалізувавши ворога в одному з будинків.
- В результаті операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів, без втрат серед українських військових.
Військові 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" і суміжні підрозділи зачистили від окупантів один з населених пунктів на Добропільському напрямку. Ворога було локалізовано та оточено в одному з будинків.
По окупантах працювали з ББМ "Рошель". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Дніпро".
Що відомо про звільнення від окупантів населеного пункту на Добропільському напрямку?
Військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" разом з суміжними підрозділами зачистили один з населених пунктів на Добропільському напрямку.
Туди окупанти просочилися через українську оборону. Ворога було локалізовано та оточено в одному з будинків.
Сили оборони з кулеметів на ББМ "Рошель" працювали по окупантах. Потім розвідники суміжних підрозділів дочистили вороже лігво.
В ході операції було знищено, поранено та взято в полон до взводу окупантів. Хлопці з бригади "Рубіж" повернулись із завдання без втрат,
– зазначили в ОСУВ "Дніпро".
Як населений пункт зачищали від окупантів: дивіться відео
Ситуація на Добропільському напрямку: останні новини
Російські підрозділи під Добропіллям опинилися в оточенні, і їх ліквідовують. Про це сказав Віктор Трегубов, речник ОСУВ "Дніпро".
Пізніше він повідомив, що поблизу Добропілля українські сили ще працюють над виявленням і знешкодженням залишків російських піхотних груп. Окупанти також намагаються просочуватися на інших ділянках Покровського напрямку, зокрема в самому Покровську.