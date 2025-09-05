Силы обороны зачистили от оккупантов населенный пункт на Добропольском направлении - ОСУВ "Днепр"

Военные 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" и смежные подразделения зачистили от оккупантов один из населенных пунктов на Добропольском направлении.

По оккупантам работали из ББМ "Рошель". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

Смотрите также Хочет создать максимальные проблемы: офицер ВСУ назвал 4 точки, откуда враг давит на Покровск

Что известно об освобождении от оккупантов населенного пункта на Добропольском направлении?

Военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" вместе со смежными подразделениями зачистили один из населенных пунктов на Добропольском направлении.