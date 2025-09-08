У серпні цього року Сили оборони України відновили контроль над 58 квадратними кілометрами території. Минулого місяця захисникам вдалося звільнити низку населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Якими були успіхи ЗСУ в серпні?

Олександр Сирський пояснив, що серпень для української армії став місяцем великих випробувань, але на виході наша країна отримала чимало позитивних результатів.

За його словами, основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому максимальних втрат.

Українцям доводилося стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливих напрямках – Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському. Водночас військові застосовували тактику активної оборони, відновлювали втрачені території, прикривали міста від ракетних і дронових атак та завдавали ударів углиб Росії.

Сирський додав, що противник продовжує застосовувати тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагаючись проникати в населені пункти через міжпозиційний простір і уникаючи прямих боїв.

Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 квадратних кілометрів території, звільнено низку населених пунктів,

– зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, місяць, на який противник покладав великі надії, зрештою обернувся для нього найменшими територіальними здобутками за останній час.

Зокрема, на Добропільському напрямку окупанти захопили 13,5 квадратних кілометрів, але втратили 25,5 квадратних кілометрів. На Покровському напрямку здобуток росіян – 5 квадратних кілометрів, тоді як Сили оборони відновили контроль над 26 квадратними кілометрами.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках українські захисники не допустили втрат територій, а на Північно-Слобожанському напрямку військові додатково відбили ще 4 квадратні кілометри.

Зазначається також, що протягом серпня втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб.

Що відбувається на фронті зараз?