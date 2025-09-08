В августе этого года Силы обороны Украины восстановили контроль над 58 квадратными километрами территории. В прошлом месяце защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Читайте также Россияне продвинулись на севере Харьковщины, а ВСУ – в районе Доброполья: обзор фронта и карты ISW

Какими были успехи ВСУ в августе?

Александр Сырский объяснил, что август для украинской армии стал месяцем больших испытаний, но на выходе наша страна получила немало положительных результатов.

По его словам, основные усилия Силы обороны сосредотачивали на сдерживании противника и нанесении ему максимальных потерь.

Украинцам приходилось стабилизировать ситуацию на наиболее угрожающих направлениях – Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском. В то же время военные применяли тактику активной обороны, восстанавливали утраченные территории, прикрывали города от ракетных и дроновых атак и наносили удары вглубь России.

Сырский добавил, что противник продолжает применять тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытаясь проникать в населенные пункты через межпозиционное пространство и избегая прямых боев.

В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 квадратных километров территории, освобожден ряд населенных пунктов,

– отметил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, месяц, на который противник возлагал большие надежды, в конце концов обернулся для него наименьшими территориальными достижениями за последнее время.

В частности, на Добропольском направлении оккупанты захватили 13,5 квадратных километров, но потеряли 25,5 квадратных километров. На Покровском направлении добыча россиян – 5 квадратных километров, тогда как Силы обороны восстановили контроль над 26 квадратными километрами.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях украинские защитники не допустили потерь территорий, а на Северо-Слобожанском направлении военные дополнительно отбили еще 4 квадратных километра.

Отмечается также, что в течение августа потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек.

Что происходит на фронте сейчас?