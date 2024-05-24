У Кремлі була справжня істерика: чому Путін почав зачистку генералів міноборони

У російському міністерстві оборони продовжуються масові звільнення. Арешт начальника Головного управління збройних сил Росії генерала Вадіма Шамаріна став вже четвертим арештом високопосадовця з оборонного відомства за останній місяць.

Кількість арештів серед російських генералів значно збільшиться найближчим часом. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, пояснивши, чому взагалі почалася так звана "зачистка".

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Затримання генералів невипадкове

Днями повідомили про затримання начальника управління збройних сил Росії та заступника начальника генштабу генерал-лейтенанта Вадіма Шамаріна.

У середині травня було затримано та заарештовано у справі про хабар начальник управління кадрів міноборони Росії Юрій Кузнєцов. А розпочалися чистки у російському міністерстві оборони із підозри заступнику Сєргєя Шойгу – Тімура Іванова.

У квітні всередині силового блоку по лінії міністерства оборони не просто почали поширювали чутки, а й розроблявся варіант збройного заколоту з боку цілої низки підрозділів регулярної армії. Це, звісно, не змогло не викликати істерику в Кремлі. Вірні йому та Путіну ФСО та ФСБ розробили спецоперацію, яку між собою називають "злодії у погонах",

– наголосив Володимир Осєчкін.

Російський генералітет – це абсолютно корумпована спільнота, яка протягом більш як 10 років "заробляла" величезні гроші, які вимірюються мільярдами. Наживалися на всьому – і на війні, і на навчаннях.

"Водночас вони будували підвалини цієї війни, щоб з її допомогою всидіти на своїх посадах ще якусь кількість років до закінчення. Ось і через війну вони списували величезну кількість грошей, збільшуючи свої бюджети. Те, що відбувається зараз, є "зачисткою" всього керівного складу міноборони, і планомірне затримання тих осіб, які були незадоволені політикою Путіна", – зазначив Осєчкін.

Лава арештованих генералів поповнюватиметься. Це й не дивно, адже тепер на чолі ворожого міноборони є один з головних рахівників Владіміра Путіна, функціонал якого не війна, а мілітаризація та викриття багатомільйонної дірки в економіці, яку створив Шойгу зі своїми поплічниками.

, що 13 травня Владімір Путін звільнив міністра оборони Росі Сєргєя Шойгу. На його місце призначили колишнього першого віцепрем'єра та економіста за освітою Андрєя Белоусова.

Щобільше, у СІЗО потраплятиме все більше людей, які не чинили спротиву заколоту Пригожина у 2023 році, а також ті, хто співчували загибелі Євгенія Пригожина та співзасновнику ПВК "Вагнера" Дмітрію Уткіну. Зокрема, скоро може з'явитися інформація про затримання уже призабутого Сєргєя Суровікіна – ексголовнокомандувача Повітряно-космічними силами Росії, якого безпосередньо пов'язують із початком заколоту Пригожина.

"Але нічого цього б не було, якби не потужний спротив російській окупації з боку ЗСУ та українського народу. У чомусь арешти генералітету команди Шойгу – це й результат, зокрема, рішучих кроків українського війська", – додав Осєчкін.

"Чистки" у міноборони Росії: важливо